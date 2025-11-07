Premier

हृतिक रोशनच्या एक्स पत्नी सुझानला मातृशोक ! वयाच्या 81 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Zarine Khan Wife Of Sanjay Khan Passes Away : ज्येष्ठ अभिनेते संजय खान यांची पत्नी अभिनेता झाएद खान आणि सुझान खान यांची आई झरीन यांचं आज निधन झालं.
Zarine Khan Wife Of Sanjay Khan Passes Away

Zarine Khan Wife Of Sanjay Khan Passes Away

kimaya narayan
News : गेल्या काही दिवसांपासून बॉलिवूड विश्वावर शोककळा पसरली आहे. अनेक कलावंताचं आणि त्यांच्या कुटूंबियांच्या निधनाच्या वार्ता समोर येत आहेत. ज्येष्ठ अभिनेते संजय खान यांची पत्नी, हृतिक रोशनची एक्स पत्नी सुझान आणि अभिनेता झाएद खान यांची आई झरीन खान यांचं आज निधन झालं. त्यांचं वय मृत्यूसमयी 81 वर्षं होतं.

