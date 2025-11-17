दुबईत शाहरुख खानच्या नावाने मोठा टॉवर उभा राहणार! किंग खानचा आणखी एक जागतिक मान

अभिनेता शाहरुख खान याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याच्या अभिनयाचे लाखोचे चाहते आहेत. अशातच काही दिवसापूर्वी किंग खान 60 वर्षांच्या झाला. वयाच्या 60 व्या वर्षी देखील त्याचा तसाच उत्साह आजही कायम आहे. शाहरुखने सगळीकडे लोकप्रियता मिळवली आहे. विदेशातही शाहरुखची तितकीच ओळख आहे. .शाहरुख खान हा चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार नसून जागतिक ओळखीचा चेहरा बनला आहे. भारतापासून मध्यपूर्वेपर्यंत त्याच्या लोकप्रियतेने अनेक ठिकाणी नवे टप्पे गाठले आहेत. शाहरुखची हीच जागतिक ओळख पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. .आता दुबईत त्याच्या नावावर एक व्यावसायिक गगनचुंबी इमारत उभारत असल्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. मुंबईत शाहरुख खान आणि डॅन्यूब ग्रुपचे संस्थापक रिझवान साजन यांच्या उपस्थितीत ‘शाहरुख्झ बाय डॅन्यूब’ या ५५ मजली कमर्शियल टॉवरचे अनावरण जाहीर झाले. दुबईतील प्रतिष्ठित शेख झायेद रोड परिसरात उभा राहणारा हा टॉवर शाहरुखच्या नावाने ओळखला जाणार आहे. .जागतिक स्तरावर व्यावसायिक प्रकल्पाला भारतीय अभिनेत्याचे नाव देण्याचा हा दुर्मिळ प्रसंग असल्याने या घोषणेकडे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचेही लक्ष आहे. व्यावसायिक लाभ किंवा मालमत्ता विक्रीपेक्षा हा प्रसंग एका भारतीय कलाकाराला जागतिक पातळीवर मिळालेल्या मानाच्या चर्चेतून अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. .Viral Video : सर्जरीनंतर अभिनेत्रीने दाखवते 825 ग्रॅमचे सिलिकॉन ब्रेस्ट, नवीन लुकवर नेटकरी म्हणाले, ‘हे तर पूर्ण बदललंय’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.