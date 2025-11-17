Premier

दुबईत शाहरुख खानच्या नावाने मोठा टॉवर उभा राहणार! किंग खानचा आणखी एक जागतिक मान

Shah Rukh Khan Gets a 55-Storey Commercial Tower Named After Him in Dubai: शाहरुख खान हा जागतिक पातळीवर लोकप्रिय असलेला भारतीय अभिनेता असून आता दुबईत त्याच्या नावाने ५५ मजली ‘शाहरुख्झ बाय डॅन्यूब’ हा व्यावसायिक टॉवर उभारला जाणार आहे.
अभिनेता शाहरुख खान याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याच्या अभिनयाचे लाखोचे चाहते आहेत. अशातच काही दिवसापूर्वी किंग खान 60 वर्षांच्या झाला. वयाच्या 60 व्या वर्षी देखील त्याचा तसाच उत्साह आजही कायम आहे. शाहरुखने सगळीकडे लोकप्रियता मिळवली आहे. विदेशातही शाहरुखची तितकीच ओळख आहे.

