'जुबान केसरी म्हण ना…' नवरीची विनंती! शाहरुख खानचा मजेशीर नकार! म्हणाला...'बॅन करतील..'

बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान एकेकाळी इतका ट्रोल झाला होता, ज्यावेळी त्यांनी अजय देवगन, टाईगर श्रॉफ यांच्यासोबत पान मसाला ब्रांड 'विमलची जुबान केसरी' जाहिरात केली होती. शाहरुखला या जाहिरातीनंतर प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये लग्नामध्ये नवरीच किंग खानकडे जुबान केसरी बोलण्यासाठी हट्ट करत आहे. .काही दिवसापूर्वी शाहरुख खान दिल्लीतील एका लग्नामध्ये गेला होता. प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांना लग्नात बोलावं होतं. स्टेजवर असताना नवरीने शाहरुखला सगळ्यासमोर 'जुबान केसरी' म्हणण्याची विनंती केली. परंतु किंग खानने शांततेत नवरीला नकार दिला. सध्या किंग खानचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .किंग खानने हसत नवरीला सांगितलं की, 'एकदा का बिझनेसवाल्यासोबत बिझनेस केला, की ते पाठलाग करणं सोडत नाही. गुटखा वाल्यांचं पण तसंच ना!' तरी देखील नवरीने किंग खानजवळ जुबान केसरी बोलण्याचा हट्ट धरला. .तेव्हा किंग खानने नवरीचा हात पकडला आणि तिला म्हणाला...'जेव्हा पण डायलॉग बोलतो तेव्हा पैसा घेतो. वडिलांना सांग तुझ्या. जाऊदेत चांगल्या गोष्टींवर गप्पा मारु.. थोडी ना इथं 'जुबान केसरी' डायलॉग म्हणू.. बॅन झाल्यात त्या गोष्टी...' सध्या किंग खानचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .शाहरुखचं रिएक्शन पाहून उपस्थित लोकांना हसू अनावर झालं. तसंच व्हिडिओ पाहून अनेकांनी त्यांच्या सेंस ऑफ ह्यूमरचं कौतूक केलं आहे. अनेकांनी त्यांच्या क्लासिक लूकचं सुद्धा कौतुक केलय. तर नवरीला ट्रोल करत एक स्ट्रार अभिनेत्याला अनकफर्टेबल केल्याचं अनेकांनी म्हटलय.