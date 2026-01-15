Premier

'जिथं मतदान केलं त्याच्या बाहेरच ही अवस्था' शशांक केतकरने दाखवली ठाण्याची परिस्थिती, म्हणाला...'कोणत्याही पार्टीचा उमेदवार...'

SHANSHAK KETKAR THANE VOTING BOOTH CLEANLINESS VIRAL VIDEO: अभिनेता शंसाक केतकरने ठाण्यात मतदानाचा हक्क बजावला. मात्र मतदान केंद्राबाहेरील कचरा आणि अस्वच्छतेची परिस्थिती पाहून त्याने सोशल मीडियावर थेट संताप व्यक्त केला.
SHANSHAK KETKAR THANE VOTING BOOTH CLEANLINESS VIRAL VIDEO

SHANSHAK KETKAR THANE VOTING BOOTH CLEANLINESS VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Marathi actor speaks on civic issues after voting: अभिनेता शंशाक केतकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तो नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असतो. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच सार्वजनिक प्रश्न मांडत असतो. अनेकवेळी रस्त्यावरील खड्डे, कचरा, ट्राफिक यावर बेधडक बोलताना पहायला मिळतो. दरम्यान अशातच आज राज्यात 29 महापालिकांचं मतदान होत आहे. दरम्यान अभिनेता शंशाक केतकरने देखील मतदान केलं. यावेळी त्यानं मतदान केंद्राबाहेरील सत्य परिस्थिती दाखवत राग व्यक्त केलाय.

Loading content, please wait...
viral
election
Actor
Voting
marathi actor
Shashank Ketkar
Entertainment news
Voting Card
Not Cleanliness
viral video
instagram post

Related Stories

No stories found.