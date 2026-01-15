'जिथं मतदान केलं त्याच्या बाहेरच ही अवस्था' शशांक केतकरने दाखवली ठाण्याची परिस्थिती, म्हणाला...'कोणत्याही पार्टीचा उमेदवार...'

Marathi actor speaks on civic issues after voting: अभिनेता शंशाक केतकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तो नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असतो. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच सार्वजनिक प्रश्न मांडत असतो. अनेकवेळी रस्त्यावरील खड्डे, कचरा, ट्राफिक यावर बेधडक बोलताना पहायला मिळतो. दरम्यान अशातच आज राज्यात 29 महापालिकांचं मतदान होत आहे. दरम्यान अभिनेता शंशाक केतकरने देखील मतदान केलं. यावेळी त्यानं मतदान केंद्राबाहेरील सत्य परिस्थिती दाखवत राग व्यक्त केलाय. .शंशाक केतकरनं ठाणे इथं मतदानाचा हक्क बजावलाय. यावेळी बोटावरची शाई दाखवत तो म्हणाला की, 'ज्या शाळेत मी आज मतदान केलं, त्या शाळेच्या बाहेरची ही अवस्था आहे.' तसंच यावेळी त्याने व्हिडिओच्या माध्यमातून शाळेबाहेर टाकलेला कचऱ्याचा ठिगारा सुद्धा दाखवला. तसंच स्वच्छतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्याने संताप देखील व्यक्त केलाय. .त्याने व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'कोणत्याही पार्टीचा उमेदवार उद्या निवडून आला तरी स्वच्छता या गोष्टीकडे कोणीही लक्ष देत नाही, पुढाकार घेत नाही. आता नागरिक सुद्धा याकडे दुर्लक्ष करताय, याची खात्री आहे. हे माझं मत नाही, तर ही वस्तुस्थिती आहे. ठाण्यातल्या इंटरनॅशनल शाळेच्या दारातील ही अवस्था आहे. घाण, प्रदुषण फसवणूक हे चालणार नाही. आदर हवा.' असं कॅप्शनमध्ये म्हटलय. .दरम्यान शंशाकने व्हिडिओ शेअर करत #हे_चालणार_नाही #dirt #polution #fraud असही लिहलय. शंशाकच्या या व्हिडिओवर अनेक नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट करत संताप देखील व्यक्त केलाय. एकानं लिहलं की, 'कितीही कचरा होऊ द्या आम्हाला काय?' असं अनेकांचं मत आहे.' तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने लिहलं की, 'कोणीही आलं तरी हीच अवस्था होणार'..'अशीच यशस्वी वाटचाल करो' क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम सिनेमाच्या यशावर रितेश देशमुखची कौतुकाची थाप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.