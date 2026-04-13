शरद पोंक्षेंना तिसऱ्या स्टेज कॅन्सरची कल्पनाच नव्हती; पत्नीनं सांगितला किस्सा, स्वत: केले आयुर्वेदिक उपचार

SHARAD PONKSHE'S WIFE REVEALS HIS STAGE 3 CANCER: शरद पोंक्षे हे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहे. त्यांनी सिनेमा, नाटक, मालिका यातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलय. शरद पोंक्षे हे 'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' या नाटकामुळे विशेष ओळखले जातात. तसंच नेहमीच ते त्यांची परखड मतं मांडत असतात. अशातच त्यांनी दुरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या कर्करोगाबद्दल सांगितलं आहे. .शरद पोंक्षे आणि पत्नी सविता पोंक्षे यांनी नुकतीच दुरदर्शनला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी अनेक गोष्टीवर गप्पा मारल्या. यावेळी शरद पोंक्षे यांच्या पत्नी सविता यांनी शरद यांच्या कर्करोगाबाबत सांगितलं. त्यांच्या आजाराबाबत कळल्यानंतर घरच्यांची काय परिस्थिती होती? आणि त्यावर कशी मात केली? याबद्दल सांगितलं आहे. तसंच आयुर्वेदिक उपचारातून त्यांनी ९० टक्के कॅन्सर कसा बरा केला? याबद्दल सांगितलं आहे. .मुलाखतीत बोलताना सविता पोंक्षे म्हणाल्या की, 'शरद यांना तिसऱ्या स्टेजचा कॅन्सर होता. ही गोष्ट केवळ पत्नी सविता आणि शरद यांच्या मित्राला माहिती होती. मुलं, आई यांना शरद यांना कॅन्सर झालाय याबद्दल काहीच माहित नव्हतं. तसंच शरद यांना फक्त कॅन्सर झाला इतकाच माहित होतं. तो तिसऱ्या स्टेजचा आहे हे अजिबात कळू दिलं नव्हतं.'.'माझा आधात्म आणि आयुर्वेदाचा अनुभव आहे. तसंच मी शिवानंद महाराजांच्या शिबिरामधून अनेक आयुर्वेदिक गोष्टी शिकल्या होत्या. काही आयुर्वेदिक औषधापासून कॅन्सर बरा होतो हे मला माहिती होतं. त्यावर मी अभ्यास केला. शरद यांना जेवणातून आयुर्वेदिक औषध दिली. बेल, तुळस, काढा यांचा वापर करुन त्यांनी औषध तयार केलं आणि ते रोज शरद यांना दिलं. एका महिन्यात ९० टक्के कॅन्सर बरा झाला आणि शरद यांच्या रक्ताच्या गाठी सुद्धा कमी झाल्या.' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या.