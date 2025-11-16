शशांक केतकरची मोठ्या पडद्यावर धमाकेदार एंट्री! ‘कैरी’मधील त्याचा लूक रहस्यमय

अभिनेता शंशाक केतकर याच्या अभिनयाचे अनेक चाहते आहेत. 'होणार सुन मी ह्या घरची' या मालिकेतून शंशाक केतकर श्री नावाने घरोघरी पोहचला. चाहत्यांना त्याची श्रीरंगची भूमिका प्रचंड आवडली. सध्या शंशाक केतकर मुंरबा या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. दरम्यान आता या सगळ्यात शशांकने चाहत्यांना एक गुडन्युज दिली आहे. .अभिनेता शशांक केतकरने छोट्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. यात त्याला चांगलीच लोकप्रियता मिळाली आहे. पण आता पुन्हा एकदा तो मोठ्या पडद्याच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकतंच त्याने सोशल मीडियावर 'यंदा डिसेंबरमध्येच कैरी येणार' अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता त्याच्या नव्या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .शंशाकने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट करत म्हटलं की, 'स्वतःचे आकाश शोधायला निघालेली. ‘कैरी’ असं म्हणत नव्या सिनेमात एका वेगळ्या अंदाजात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं म्हटंलय. या सिनेमात सुबोध भावे, सिद्धार्थ जाधव, सायली संजीवसह शशांक केतकर मुख्य भूमिकेत आहे. या सिनेमाचं पोस्टर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं असून पोस्टर पाहून चाहत्यांना आता सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .या चित्रपटाचे शंतनू गणेश रोडे यांनी दिग्दर्शन केले असून, ए९१ फिल्म प्रोडक्शन आणि अमेय खोपकर एंटरटेनमेंट ही नावाजलेली निर्मिती संस्था प्रकल्पाशी जोडल्याने या चित्रपटाची भव्यता अधिकच वाढली आहे. हा चित्रपट १२ डिसेंबरला प्रदर्शित होणार असला तरी कथानकाची दिशा, पात्रांची मांडणी आणि विशेषतः शशांक केतकर कोणत्या नव्या रूपात दिसणार हे प्रश्न सध्या चाहत्यांमध्ये तुफान चर्चेचे केंद्र ठरले आहेत..लग्नानंतर पहिल्याच दिवशी राजवाडेंच्या घरी खळ्ळ खट्याक! समरही पेचात पडणार; 'वीण दोघातली...' मध्ये असं काय घडणार? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.