गौतमी पाटील आणि शिव ठाकरेचा लग्न करतानाचा Viral Video, चाहत्यांना बसला धक्का

SHIV THAKARE'S WEDDING WITH GAUTAMI PATIL?: रिअॅलिटी शो स्टार शिव ठाकरे सध्या चर्चेत आहे. त्याने नुकताच Top 50 चा किताब पटकावलाय. TOP 50 च्या पहिल्या सीझनचा तो विजेता ठरलाय. परंतु त्याच्या चर्चेचं कारण वेगळंच आहे. ते म्हणजे त्याचा नृत्यांगना गौतमी पाटील सोबतचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये त्याचं गौतमीसोबत लग्न झालेलं पहायला मिळतय. तसंच तो तिच्यासोबत सात फेरे सुद्धा घेताना पहायला मिळतोय. .काही दिवसांपूर्वी शिव ठाकरेने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक फोटो शेअर केला होता. त्यामध्ये वराच्या रुपात उभा असलेल्या शिव ठाकरेसोबत एक पाठमोरी उभी असलेली वधू पहायला मिळाली होती. तेव्हा शिव ठाकरेनं लग्न केलं की काय? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. .दरम्यान शिव ठाकरेच्या फोटोमधील ती वधू दुसरी-तिसरी कोणी नसून गौतमी पाटील होती. ती साडी, शेला आणि मुंडावळ्या अशा वधूच्या रुपात पहायला मिळाली होती. तेव्हा त्या दोघांनी लग्न केलं का? असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडला होता. दरम्यान आता नेटकऱ्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं आहे. .गौतमी आणि शिव ठाकरे यांनी खरं लग्न केलं नसून तो एक म्युझिक व्हिडिओ आहे. त्या व्हिडिओसाठी लग्नाचा सीन शुट करण्यात आला होता. या म्युझिक व्हिडिओद्वारे 'मासोळी सोन्यावाणी' हे नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .गौतमीनं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओला कॅप्शन देत तिने लिहलं की, 'शुटिंग... मासोळी सोन्यावाणी... नवीन गाणं' या फोटोवरुन हे केवळ शूट असल्याचं स्पष्ट झालाय. दरम्यान गौतमीच्या फोटो व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केलाय.