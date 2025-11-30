Premier

सनी देओलला नक्की काय झालय? रस्त्यावरून फिरताना दिसलेला व्यक्ती खरंच सनी देओल? नंतर रिक्षावाल्याने जे काही केलं ते एकदा पहाच...

Sunny Deol Viral Video: सनी देओलचा जुहू सर्कल परिसरातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यामध्ये तो अडखळत रस्ता ओलांडताना दिसतो आणि त्यामुळे तो नशेत असल्याचा दावा केला जात आहे.
Apurva Kulkarni
अभिनेता सनी देओल याच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. अशातच सनी देओल याचे वडिल धर्मेंद्र यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर सनी देओल खचून गेलाय. धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेत सुद्धा तो भावूक झालेलं पहायला मिळालं. दरम्यान काही दिवसापूर्वीचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती रस्त्यावर दारुच्या नशेत फिरताना दिसत आहे. तसंच ती व्यक्ती सनी देओल असल्याचं काही व्यक्तींचं म्हणणं आहे. सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

