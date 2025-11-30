सनी देओलला नक्की काय झालय? रस्त्यावरून फिरताना दिसलेला व्यक्ती खरंच सनी देओल? नंतर रिक्षावाल्याने जे काही केलं ते एकदा पहाच...

अभिनेता सनी देओल याच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. अशातच सनी देओल याचे वडिल धर्मेंद्र यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर सनी देओल खचून गेलाय. धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेत सुद्धा तो भावूक झालेलं पहायला मिळालं. दरम्यान काही दिवसापूर्वीचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती रस्त्यावर दारुच्या नशेत फिरताना दिसत आहे. तसंच ती व्यक्ती सनी देओल असल्याचं काही व्यक्तींचं म्हणणं आहे. सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .काही दिवसापूर्वी एका इंटरविंवमध्ये सनी देओल याने दारु पिण्याबाबत भाष्य केलं होतं. तसंच त्याने मी कधीही दारु पित नसल्याचं सांगितलं होतं. मुलाखतीत बोलताना सनी देओल म्हणाला होता की, 'दारु खुप कडू असते. आणि त्याचा वास खराब येतो.' परंतु अशातच सनी देओल याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सनी देओल दारुच्या नशेत रस्ता क्रॉस करताना दिसत आहे. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये सनी देओल अडखळत रस्ता ओलांडताना दिसत आहे. यामध्ये सनी देओल दारु पिल्याचं दिसून येतय. तेवढ्यात तिथं रिक्षावाला येतो आणि त्यांना रिक्षात बसवून तिथून निघून जातो. सनी देओल याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ मुंबईच्या जुहू सर्कल इथला आहे. . अनेकांनी हा व्हिडिओ केवळ फिल्मचं शुटिंग असल्याचं म्हटलंय. सोशल मीडियावर एका युजरने व्हिडिओ शेअर करत लिहलं की, 'सनी देओल नशेत रस्त्यावर पहायला मिळाला.' परंतु त्याच्या व्हिडिओ कमेंट करत अनेकांनी 'हा केवळ शुटिंगचा भाग असल्याचं म्हटलय.'.सुबोध भावे की तेजश्री प्रधान? कोणाची संपत्ती जास्त? नेटवर्थमध्ये कोण आघाडीवर?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.