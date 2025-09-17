Premier

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेते उपेंद्र लिमये यांनी 'सुपर डान्सर चॅप्टर ५' मध्ये आदितीला दिला खास पाठिंबा

Upendra Limaye Attends Super Dancer Chapter 5 : अभिनेते उपेंद्र लिमये यांनी सुपर डान्सर चॅप्टर 5 मधील स्पर्धकांसाठी खास संदेश पाठवला. काय म्हणाले उपेंद्र जाणून घेऊया.
Upendra Limaye Attends Super Dancer Chapter 5

kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. या आठवड्यात शोमध्ये "सुपर क्लासिक" स्पेशल आठवडा साजरा होत आहे, ज्यात मनोरंजनाच्या सुवर्णयुगाला मानाचा मुजरा दिला जात आहे.

  2. स्पर्धक आदितीने अप्रतिम नृत्य सादर करून सर्वांची मने जिंकली आणि तिचा प्रवास अधिकच प्रेरणादायी ठरला.

  3. आदितीला थेट राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते उपेंद्र लिमये यांचा खास संदेश मिळाला, ज्यामुळे तिच्या परफॉर्मन्सला आणखी मोठं बळ मिळालं.

