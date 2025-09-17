राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेते उपेंद्र लिमये यांनी 'सुपर डान्सर चॅप्टर ५' मध्ये आदितीला दिला खास पाठिंबा

या आठवड्यात शोमध्ये "सुपर क्लासिक" स्पेशल आठवडा साजरा होत आहे, ज्यात मनोरंजनाच्या सुवर्णयुगाला मानाचा मुजरा दिला जात आहे.स्पर्धक आदितीने अप्रतिम नृत्य सादर करून सर्वांची मने जिंकली आणि तिचा प्रवास अधिकच प्रेरणादायी ठरला.आदितीला थेट राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते उपेंद्र लिमये यांचा खास संदेश मिळाला, ज्यामुळे तिच्या परफॉर्मन्सला आणखी मोठं बळ मिळालं..Entertainment News : या आठवड्यात ‘सुपर डान्सर चॅप्टर ५’ मध्ये एक खास आठवडा – सुपर क्लासिक – ज्या अंतर्गत मनोरंजनाच्या सुवर्णयुगाला मानाचा मुजरा केला जाणार आहे. या विशेष भागात आदितीने पुन्हा एकदा आपल्या नृत्याने सर्वांची मने जिंकली. आदितीचा प्रवास अधिकच प्रेरणादायी ठरतो, कारण या आठवड्यात तिला मिळतो एक खास संदेश – तोही थेट राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते आणि 'जोगवा' चित्रपटासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झालेले मराठी सिनेअभिनेते उपेंद्र लिमये यांच्याकडून.. "ही माझी खास शुभेच्छा आहे त्या एकासाठी — जिला साताऱ्याने घडवलंय आणि जिला आज संपूर्ण भारत पाहतोय सुपर डान्सरमध्ये. आपल्या साताऱ्याचीच लेक – आदिती – कमाल, अप्रतिम, सुंदर! तुझं १००% देणं प्रत्येकवेळी दिसतं. तुला खूप खूप शुभेच्छा. साताराही तुझ्यासोबत आहे, आणि आता संपूर्ण महाराष्ट्रही! ऑल द बेस्ट!".आपल्या गावाचं नाव उज्वल करणारी आदिती आज महाराष्ट्रभरातील लहानग्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरली आहे. उपेंद्र लिमये यांच्या शब्दांनी तिच्या नृत्ययात्रेला नवे बळ मिळाले आहे.हा खास भाग चुकवू नका! ‘सुपर डान्सर चॅप्टर ५’ पाहा, शनिवार आणि रविवार, रात्री ८ वाजता – फक्त Sony Entertainment Television आणि SonyLIV वर..FAQs :Q1. या आठवड्यात शोमध्ये कोणता खास थीम आहे?➡️ "सुपर क्लासिक" आठवडा, ज्यात मनोरंजनाच्या सुवर्णयुगाला श्रद्धांजली वाहिली जाते.Q2. आदितीने काय खास केलं?➡️ तिने अप्रतिम नृत्य सादर करून सर्वांचे कौतुक मिळवलं.Q3. आदितीला कोणता विशेष सन्मान मिळाला?➡️ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते उपेंद्र लिमये यांनी तिला थेट खास संदेश दिला.Q4. उपेंद्र लिमये कोणत्या चित्रपटासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाले आहेत?➡️ जोगवा या चित्रपटासाठी.Q5. "सुपर डान्सर चॅप्टर ५" कशासाठी प्रसिद्ध आहे?➡️ लहानग्या स्पर्धकांच्या उत्कृष्ट नृत्यकौशल्यासाठी आणि त्यांच्या प्रेरणादायी प्रवासासाठी.."राजा शिवाजी सिनेमात एक छोटीशी भूमिका दे" दिवंगत वकिलाची अखेरची इच्छा रितेशने कशी केली पूर्ण ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.