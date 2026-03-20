सो क्युट! भारती सिंगने दाखवला पहिल्यांदाच 'काजू' चा चेहरा, नाव सुद्धा ठेवलय खास

BHARTI SINGH INTRODUCES SON YASHVEER ON GUDI PADWA:आपल्या विनोदी शैलीतून आणि साधा सरळ स्वभावामुळे प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री 'लाफ्टरक्वीन' भारती सिंग सोशल मीडियावर सक्रीय असते. अनेकवेळा तिचे पापाराझींसोबतचे मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. ती तिचे अपडेट्स सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांपर्यंत पोहचवत असते. अशातच आता भारतीनं तिच्या छोट्या मुलाचा 'काजू'चा चेहरा चाहत्यांना दाखवला आहे. .भारतीचं स्वत:चं युट्यूब चॅनल आहे, ज्यामध्ये ती तिचे व्लॉग व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. या व्हिडिओमधून ती नेहमीच तिचा नवरा हर्ष आणि मोठा मुलगा गोला याचे मजामस्ती दाखवत असते. दरम्यान अशातच आता तिने एक नवा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमधून तिने काजूचा चेहरा सर्वांना दाखवलाय..व्हिडिओमध्ये ती सुरुवातीला गुढीपाडव्याच्या सर्वांना शुभेच्छा देते. तसंच ती सणाच्या मुहुर्तावर काजूचा चेहरा सर्वांना दाखवणार असल्याचं सांगते. यासाठी भारतीनं एक छोटसं गेट-टू-गेदर सुद्धा ठेवलं होतं. या कार्यक्रमाला भारती आणि हर्षच्या कुटुंबीयांनी हजेरी लावली होती. तिने मुलाचा चेहरा दाखवण्यासाठी स्टुडिओमध्ये खास सजावट सुद्धा केली होती. त्यानंतर भारतीनं फुलांमागून लेकाचा चेहरा दाखवलाय. तिने काजूचं नाव यशवीर असं ठेवलं आहे. . अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत काजूचं कौतूक केलय. भारतीच्या व्हिडिओला एक लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहे. तसंच अनेकांनी कमेंट्स करत 'काजू भारतीसारखा दिसत' असल्याचं म्हटलंय. तर दुसऱ्या एका युजरने 'काजूला कुणाची नजर न लागो' असं म्हटलय. तर अनेकांनी 'भारतीची दोन्ही मुलं तिच्यासारखीच दिसत' असल्याचं म्हटलय.