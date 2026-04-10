BOLLYWOOD BLACK FILES: बिपाशा बसू आणि दिग्गज नेत्याच्या सेक्स टॉकमुळे झालेला वाद, नक्की काय होता किस्सा?

BIPASHA BASU AND AMAR SINGH'S VIRAL AUDIO CLIP: बॉलिवूड अभिनेत्री बिपाशा बसू हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. २००१ पासून तिने तिच्या करिअरला सुरुवात केली. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केल. ती तिच्या सिनेमांमुळे नेहमीच चर्चेत असायची. परंतु अभिनयाच्या करिअरसह बिपाशाच्या वैयक्तिक आयुष्याच्या सुद्धा खुप चर्चा रंगल्या. त्यातील एक चर्चा म्हणजे उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे अमित सिंह यांच्यासोबतची ऑडिओ क्लीप. .काही वर्षांपूर्वी बिपाशा बसू आणि अमर सिंह यांची ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाली होती. त्यांच्या दोघांमधील संभाषणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. ही ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाल्यानंतर अमर सिंह यांच्या व्यक्तीमत्त्वावर अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. या क्लीपमध्ये दोघेही पर्सनल गोष्टीवर गप्पा मारत होते. तसंच या क्लीपमध्ये अमर सिंह बिपाशाला भेटण्याची ऑफर देत होते. एखाद्या कपल सारख्या गप्पा मारताना त्यांची ऑडिओ क्लीप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर खुप चर्चा रंगली. राजकीय वर्तुळात अमिर सिंह यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले..व्हायरल ऑडिओ क्लिपबिपाशा - आपण खुप दिवसांना बोलत आहोत ना? आपण पुरस्कार सोहळ्यात भेटलो होतो.बिपाशा - मग आता आपण कधी भेटायचं?अमर सिंह - कधी भेटायचं? मी सध्या खुप व्यस्त आहे. पंरतु मी तुझ्यासाठी वेळ काढू शकतो.अमर सिंह - मला खुप भारी वाटतय, तु मला लक्षात ठेवलस.बिपाशा- तुम्ही नेहमी माझ्या लक्षात असतात.अमर सिंह - मी एवढा वयाने मोठा असूनही लक्षात आहे.बिपाशा - मला नाही वाटत वय कोणत्या गोष्टीत मॅटर करतं.अमर सिंह - परंतु .... ते मॅटर करतं ना?.दरम्यान या ऑडिओ क्लीपवर स्पष्टीकरण देताना अमर सिंह म्हणालेले की, 'त्या ऑडिओमध्ये ऐकू येणारा आवाज त्यांचा नाही. ऑडिओमधला आवाज पुर्णपणे वेगळा आहे.' तर दुसरीकडे बिपाशाने स्पष्टीकरण देत म्हटलं की, 'अमर सिंह आणि तिच्यात कधीच बोलणं झालं नाही.' असं म्हटलं होतं. परंतु दोघांवर त्या ऑडिओ क्लीपनंतर बरीच टीका करण्यात आली होती. .दरम्यान संपुर्ण प्रकरणात अभिनेत्री सेलिना जेटली ही बिपाशाच्या समर्थनार्थ उभी राहिली होती. तिने ट्विट करत म्हटलं होत की, 'मी ऑडिओ क्लीप ऐकली परंतु मला यावर अजिबात विश्वास बसत नाही की तो आवाज बिपाशाचा आहे. मी कोलक्यापासून बिपाशाला ओळखते.'.