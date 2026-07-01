अभिनेत्रीसोबत भररस्त्यात गैरवर्तन; बहिणीसमोरच अनोळखी व्यक्तीचं लाजिरवाणं कृत्य, अभिनेत्रीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

ACTRESS DIVYA SURESH ALLEGES HARASSMENT DURING LATE NIGHT WALK: बंगळुरूमध्ये एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. अभिनेत्रीनं स्वत: याबाबत पोस्ट शेअर करत खुलासा केलाय. अभिनेत्री दिव्या सुरेश हिनं बंगळुरूमध्ये रात्रीच्या वेळी तिच्यासोबत नको ते कृत्य घडल्याचं सांगितलंय. .सोशल मीडियावर पोस्ट करत ती म्हणाली की, 'रविवारी रात्री साडेआकराच्या सुमारास मी बहिणीसोबत कारकडे जात होते. तेव्हा एका अनोळखी व्यक्तीनं माझा पाठलाग करायला सुरुवात केली. तसंच माझ्यासमोर अश्लील चाळे केले. जेव्हा याबाबत आम्ही त्याला जाब विचारलं. तरीही तो तरीही कारमध्ये बसेपर्यंत आमचा पाठलाग करत होता. '.तिने इन्स्टाग्राम स्टोरीवरील पोस्ट शेअर करत लिहलं की, 'रात्री साधारण ११.३० वाजता आम्ही आमच्या गाडीकडे जात होतो. तेव्हा तो माणूस आमचा पाठलाग करत उघडपणे गप्तांगांना स्पर्श करत होता. स्वत:च्याच शरीराला तो नको तिथं स्पर्श करत होता. ते करताना तो आमच्याकडे पाहत घाणेरडे इशारेही देत होता. तेव्हा आम्ही त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न थांबता आमच्या गाडीपर्यंत मागे येतच होता.'.दिव्याने पोस्टमध्ये बंगळुरू पोलिसांना टॅग करत प्रश्न उपस्थित केलाय. ती म्हणाली की, 'आम्हाला जे सुरक्षेचं आश्वासन दिलं जातं. ते कुठे आहे?' असा सवालही तिने विचारलाय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.