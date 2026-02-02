"आमच्या प्रेमात ज्ञानदाने खूप सोसलं" होणाऱ्या नवऱ्याने सांगितली लव्हस्टोरी "आमच्या कास्ट वेगळ्या.."

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकर तिच्या अभिनयामुळे आणि सौंदर्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रसिद्ध आहे. ज्ञानदाचा नुकताच साखरपुडा हर्षद आत्मारामशी पार पडला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्यांच्या नात्याविषयी खुलासा केला. .ज्ञानदा आणि हर्षदने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्याच्या लव्हस्टोरीविषयी खुलासा केला. ज्ञानदाच्या घरातून होकार मिळवण्यासाठी त्यांनी केलेली प्रतीक्षा त्यामागची कारण यावर त्यांनी भाष्य केलं. .ज्ञानदा म्हणाली की, "हर्षदने त्याच्या घरी सांगितलं. मी थोडा घरी सांगायला वेळ घातला. हे तर आधीच ठरलेलं होतं की बाहेरून नाही कळलं पाहिजे. ५ ० ० टक्के. आपणच सांगायचं आहे आणि आपणच बोलायचं आहे. त्यांच्या होकाराची वाट बघायची त्याशिवाय लग्न करायचं नाही. ".हर्षद म्हणाला की,"हे आधीपासूनच ठरलं होतं की या लग्नासाठी कुणीतरी मनापासून होकार देत नाहीये. त्यासाठी आम्हाला खूप कष्ट करावे लागले. पण शेवटी सगळं जुळून आलं." ज्ञानदा म्हणाली की,"मुलीच्या आई वडिलांचे विचार आम्हाला आता आता कळू लागले आहेत. आम्ही जेव्हा अंगठ्या घातल्या एकमेकांना तेव्हा आई नॉर्मल होती पण माझे बाबा रडत होते त्यावेळी हर्षद त्यांना समजवायला गेला. माझ्या वडिलांनी तर मला असंही सांगितलेलं की अजून वेळ घे. जेव्हा तुझं फायनल ठरेल तेव्हा मला सांग. हर्षद मला म्हणालेला की, जोपर्यंत सगळे तयार होत नाहीत तोपर्यंत लग्न करायचं नाही. आपण तो वेळ घेऊन सेटल होण्याकडे करिअरकडे लक्ष देऊया.".ज्ञानदा म्हणाली की,"माझ्या आई-वडिलांनी होकार द्यायला दोन वर्षं घेतली " हर्षद म्हणाला की,"आमच्या दोन्ही कुटूंबात सांस्कृतिक फरक आहे. हे प्रश्न अनेकांनी उठवले असते की ज्ञानदा रामतीर्थकर आणि हर्षद गायकवाड. कारण आपला समाजच तसं बघतो. इथे प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्न उठवले जातात. तर माझा प्रश्न होता की माणूस म्हणून तुम्हाला योग्य आहे का ? तर ओके आहे. तर कास्टचा मुद्दा असता तर मी जास्त घुसलो असतो. त्यांच्या बाजूने तो मुद्दा जास्त नव्हता. पण फार फार छोटे छोटे मुद्दे त्यांचे जास्त होते.".Video : "मला शो सोडायचाय" चोरीच्या आरोपांमुळे तन्वी झाली नाराज ; प्रेक्षकांनी केलं विशालला टार्गेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.