"तू महाराष्ट्राचा बिहार केलास.." मराठी अभिनेत्याचे गौतमी पाटीलला खडेबोल "साधी माणुसकी.."

Marathi Entertainment News : नृत्यांगना गौतमी पाटीलच्या कारने 30 सप्टेंबर 2025 ला पुण्यातील वडगाव बुद्रुक मध्ये नवले पुलाजवळ एका रिक्षाचालकाला जोरदार धडक दिली. काही दिवसांपूर्वी ही घटना घडली. अपघाताच्या काही वेळानंतरच कार चालकाला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. तर रिक्षाचालक मरगळे हे गंभीर जखमी झाले असून दीनानाथ रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. .चालकाबरोबरच गौतमी पाटील हिच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मरगळे कुटूंबाने आणि भाजपा नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. पुणे पोलिसांनी याबाबत निवेदन जारी केलं आहे. त्यातच आता मराठी अभिनेत्याने गौतमी पाटीलला सोशल मिडीयावर पोस्ट शेअर करत खडेबोल सुनावले आहेत. .अभिनेता पवन चौरेने त्याचा संताप पोस्टच्या माध्यमातून व्यक्त केला. त्याने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की,"गौतमी पाटील तू महाराष्ट्राचा बिहार केलाच आहे.मग तु काय गोरगरीब जनतेला ही त्रास द्यायचा ठेका घेतलाय का ?….तुझी कार एका रिक्षा ला उडवते आणि तिथून तू पळून जातेस , परत तुझ्या गाडीत कोण कोण होत हे ही तुला च माहीत. पोलिस यायच्या आधी तुझी गाडी उचली जाते प्रकरण दाबण्यासाठी .बिचारा रिक्षा चालकाला किती लागलय ,त्याच काय झालय ?चौकशी न करता पळ काढता ,कारण तुझे काळे धंदे बाहेर येतील म्हणून."."आज रिक्षा चालक दीनानाथ रुग्णालयात व्हेंटेलीटर वर आहे या घटनेंला चार दिवस झाले तरी तू साध एक माणुसकी च्या नात्याने विचार पुस पण केली नाहीस हेच तुझे संस्कार का एक गोष्ट लक्ष्यात ठेव एक सामान्य माणूस जेवडा वरती घेऊन जातो तेवढाच खाली आपटू पण शकतो ..तुझ्या ह्या कृत्याचा जाहीर निषेध…".पवन चौरे हा अभिनेता हा मॉडेलसुद्धा आहे. त्याने यारी या सिनेमात काम केलं आहे. याशिवाय पिक्चर बॉईज या सिनेमात तो दिसणार आहे.