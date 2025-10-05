Premier

"तू महाराष्ट्राचा बिहार केलास.." मराठी अभिनेत्याचे गौतमी पाटीलला खडेबोल "साधी माणुसकी.."

Gautami Patil Get Slammed By Marathi Actor : गौतमी पाटील हिच्यावर पुण्यातील अपघात प्रकरणावरून एका मराठी अभिनेत्याने टीका केली आहे. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया.
"तू महाराष्ट्राचा बिहार केलास.." मराठी अभिनेत्याचे गौतमी पाटीलला खडेबोल "साधी माणुसकी.."
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : नृत्यांगना गौतमी पाटीलच्या कारने 30 सप्टेंबर 2025 ला पुण्यातील वडगाव बुद्रुक मध्ये नवले पुलाजवळ एका रिक्षाचालकाला जोरदार धडक दिली. काही दिवसांपूर्वी ही घटना घडली. अपघाताच्या काही वेळानंतरच कार चालकाला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. तर रिक्षाचालक मरगळे हे गंभीर जखमी झाले असून दीनानाथ रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

police
accident
Gautami Patil

