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कंगना रणौतविरोधात गुन्हा दाखल; सोनिया गांधींसंदर्भात आक्षेपार्ह पोस्ट , नेमकं प्रकरण काय?

KANGANA RANAUT FIR OVER GANDHI FAMILY SOCIAL MEDIA POSTS:भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौतच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह गांधी कुटुंबावर सोशल मीडियातून टीका केल्यामुळे कंगनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
KANGANA RANAUT FIR

KANGANA RANAUT FIR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY WAS FIR REGISTERED AGAINST KANGANA RANAUT IN SHIMLA: भाजपची खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत हिच्याविरिोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सोशल मीडियावर गांधी कुटुंबातील सदस्यांवर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप तिच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी हिमाचल प्रदेशमधील शिमला इथं कंगनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हा गुन्हा शिमला इथले रहिवासी आणि निवृत्त कॅप्टन अतुल शर्मा यांनी केलाय.

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