कंगना रणौतविरोधात गुन्हा दाखल; सोनिया गांधींसंदर्भात आक्षेपार्ह पोस्ट , नेमकं प्रकरण काय?

WHY WAS FIR REGISTERED AGAINST KANGANA RANAUT IN SHIMLA: भाजपची खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत हिच्याविरिोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सोशल मीडियावर गांधी कुटुंबातील सदस्यांवर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप तिच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी हिमाचल प्रदेशमधील शिमला इथं कंगनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हा गुन्हा शिमला इथले रहिवासी आणि निवृत्त कॅप्टन अतुल शर्मा यांनी केलाय. .माहितीनुसार, कंगना रणौतनं १० नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियावर पोस्ट करत ठराविक मर्यादेत चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे. तसंच तिच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९६ आणि ३६५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .कंगनाने पोस्टमध्ये काय लिहलं?सोशल मीडियावर पोस्ट करत कंगनानं सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्रावरून काही प्रश्न उपस्थित केले. सोनिया गांधी यांचं आत्मचरित्र म्हणजे एक प्रकारचा 'सेल्फ गोल' असल्याचं तिने म्हटलं होतं. तसंच राहुल गांधी यांना सेल्फ गोल करण्याची कला आईकडूनच वारशाने मिळाल्याचा टोला तिने लगावला होता. तसंच पुढे तिने राजीव गांधी यांचा मृत्यू, मेनका गांधी यांचं गांधी कुटुंबापासून वेगळं होणं आणि सोनिया गांधी यांच्या भारतीय नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याशिवाय स्विस बँकेतील खात्यांबाबतही तिने कोणताही पुरावा न देता आरोप केले होते..कंगना रणौतने आपल्या पोस्टमध्ये सोनिया गांधी यांच्या कथित संपत्तीबाबतही गंभीर आरोप केले. १९९१ पर्यंत सोनिया गांधी जगातील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी एक कशा बनल्या, असा सवाल तिने उपस्थित केला. आयुष्यात कधीही पैसे न कमावता त्यांच्या नावावर स्विस बँकेत दोन अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम असल्याचा दावा काही वृत्तांमध्ये करण्यात आल्याचं तिने म्हटलं..'आग ये सुंदरा...तुझा माझा गो शोभल जोडा' आगरी कोळी गाण्यावर ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.