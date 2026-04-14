ना ऑडिशन ना ओळख; असा मिळालेला पूजा सावंतला तिचा पहिला सिनेमा ! "अचानक लाईट गेले आणि..."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील सुंदर अभिनेत्री आणि उत्तम नृत्यांगना पूजा सावंत कायमच काही ना काही कारणामुळे चर्चेत असते. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिला पहिला सिनेमा कसा ऑफर झाला याचा किस्सा सांगितला. काय म्हणाली पूजा जाणून घेऊया. .पूजाने आरपार ऑनलाईन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने श्रावण क्वीन स्पर्धेतील तिचा अनुभव आणि तिला पहिला सिनेमा कसा मिळाला याची आठवण सांगितली. काय म्हणाली पूजा जाणून घेऊया. ."मला प्राण्यांची डॉक्टर व्हायचं होतं. मी डान्स छंद म्हणून करायचे. जेव्हा श्रावण क्वीन स्पर्धेचं ऑडिशन होतं. माझी आई माझ्या मागे लागली. पूजा चल. मी कधीही ब्युटी पार्लरमध्ये गेले नव्हते. कधी काहीही चेहऱ्यावर केलेलं नव्हतं. माझी आई मला जबरदस्ती घेऊन गेली. तिने पार्लरमध्ये त्या दिवशीच्या ऑडिशनसाठी मला रेडी केलं. संपूर्ण रस्त्यात मी तिच्याशी भांडत होते कारण माझी त्या दिवशी कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल होती. माझी खूप चिडचिड झाली होती. आम्ही तिथे पोहोचलो. तिथे 300-400 मुली आल्या होत्या त्यातून फक्त पाच निवडणार होते. मी आईला म्हटलं की, बघ त्या कशा आल्या आहेत. तर आई म्हणाली तू करू शकतेस. मग मी स्टेजवर गेले."."सुरुवातीला माझी ओळख करून दिली. त्यादिवशी परीक्षक म्हणून सचित पाटील सर आले होते. मग त्यांनी विचारलं की तू काय सादर करणार तर मी म्हटलं मी डान्स करेन. मी तिकडे साऊंडवाल्याला गाणं लावायला सांगितलं आणि डान्स सुरु करणार तेवढ्यात लाईट गेले आणि संपूर्ण हॉलमध्ये काळोख झाला. त्यांनी मग मला विचारलं तू आता नंतर परफॉर्म करणार की काय करणार ? तेव्हा मी म्हटलं नाही मी आताच डान्स करणार. मी म्युझिकशिवाय डान्स केला. म्हणजे गाणं माझ्या मनात सुरु होतं आणि मी डान्स सादर केला. सगळ्यांना आवडलं. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. त्यानंतर जेव्हा रिझल्ट आला तेव्हा निवड झालेल्या पाच मुलींमध्ये माझं नाव होतं."."तुम्हाला विश्वास नाही बसणार पण त्या दिवशीच मला क्षणभर विश्रांती सिनेमासाठी विचारलं. म्हणजे मला नाही माझ्या आईला विचारलं. मी एका कोपऱ्यात उभी होते. त्यांनी माझ्या आईला बाजूला बोलावून घेतलं. त्यांनी सांगितलं आम्ही असा सिनेमा करतोय आणि आम्हाला एक मुलीचा शोध आहे आणि त्या भूमिकेसाठी आम्हाला वाटतं ही योग्य आहे. तर ज्या दिवशी मी आईशी भांडत होते. त्या दिवशी मला पहिला सिनेमा ऑफर झाला होता. सगळं विधिलिखित असतं." असं ती पुढे म्हणाली.