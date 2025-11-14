Premier

Viral Video: 'सगळ्या मुलींच्या आयुष्यात विजय देवरकोंडा येवो..' रश्मिकाने सर्वांसमोर कबूल केलं प्रेम, म्हणाली...'विजू एक आशीर्वाद...'

Rashmika Calls Vijay Deverakonda ‘A Blessing’ in Viral Video : रश्मिका मंदाना हिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिने विजयवर असलेल्या प्रेमाची कबूली दिलीय. तसंच सर्वांचा आयुष्यात विजयसारखा मुलगा यावा अशी आशा व्यक्त केलीय.
Apurva Kulkarni
Updated on

Rashmika Mandanna Love Confession : रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या सोशल मीडियावर बऱ्याच चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. गेल्या महिन्यात दोघांनी गुपचूप साखरपुडा उरकल्या असल्याचं बोललं जातय. तसंच 23 फ्रेबुवारीला ते लग्न करणार असल्याचं सुद्धा म्हटलं जातय. उदयपूरमध्ये ते डेस्टिनेशन वेडिंग करणार असल्याची चर्चा नेटकऱ्यांनेमध्ये रंगली आहे.

