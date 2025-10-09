दिग्दर्शक माफी मागत राहिले अन् रीमा ताई धाय मोकलून रडल्या ; रेणुका यांनी सांगितला सिनेमाच्या शूटिंगचा किस्सा

Entertainment News : अभिनेत्री रेणुका शहाणे सध्या काही ना काही कारणांमुळे चर्चेत आहेत. अनेक भूमिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकणाऱ्या रेणुका यांच्यावीषयी अनेकांना आकर्षण राहील आहे. नुकतंच त्यांनी एका मुलाखतीत हम आपके है कौन ! सिनेमाचं शुटिंगदरम्यानचा किस्सा शेअर केला. .1994 मध्ये रिलीज झालेल्या हम आपके है कौन ! हा सिनेमा अतिशय गाजला. या सिनेमामधील शिड्यांवरून घसरून पडण्याचा सीन आज मिम म्हणून व्हायरल होतोय. पण त्यावेळी हा सीन बघून अनेकजण इमोशनल झाले होते. पण हा सीन शूट होत असताना रीमा लागू धाय मोकलून रडत होत्या. .सूरज बडजात्या दिग्दर्शित या सिनेमातील लो चली में हे गाणं खूप गाजलं. या गाण्याचा शेवट रेणुका यांच्या शिड्यांवरून घसरून पडण्याच्या सीनने होतो. नवऱ्याचा फोन आल्यामुळे शिड्यांवरून धावत उतरताना पूजा घसरून पडते. त्यातच पुढे तिचा मृत्यू होतो असं दाखवण्यात आलं होतो. आता हा सीन मिम मटेरियल बनला असला तरीही त्यावेळी लोक खूप भावुक झाले होते. .या आधी दिलेल्या मुलाखतींमध्ये रेणुका यांनी सीनविषयीचा किस्सा सांगितलेला आहे. त्यांनी सांगितलेलं की, ही शिडी प्रत्यक्षात स्पंजची बनवलेली होती. रेणुका यांना इजा होणार नाही याची काळजी स्वतः सूरज बडजात्या यांनी घेतली. इतकंच नाही हा सीन शूटिंग झाल्यावर रेणुकाची सतत माफी मागितली. .तर हा सीन शूटिंग होताना रीमा लागू अतिशय भावूक झाल्या होत्या. त्यांनी पूजाच्या आईची भूमिका साकारली होती. अगदी मेकअप रूममध्ये जाईपर्यंत रीमा लागूंचं रडू थांबलं नव्हतं. त्या अक्षरशः धाय मोकलून रडल्या होत्या. .या सिनेमाने त्यावेळी थिएटरमध्ये 128 करोड रुपयांची कमाई केली होती. या सिनेमातील गाणी हिट ठरली होती. सलमान खान आणि माधुरी दीक्षित यांची या सिनेमात मुख्य भूमिका होती..सूरज चव्हाणचं ठरलं! कोकण हार्टेड गर्लनं दिल्या शुभेच्छा, शेअर केला फोटो .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.