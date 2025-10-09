Premier

दिग्दर्शक माफी मागत राहिले अन् रीमा ताई धाय मोकलून रडल्या ; रेणुका यांनी सांगितला सिनेमाच्या शूटिंगचा किस्सा

Behind The Scene Story Of Hum Aapke Hai Koun : अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी नुकतंच हम आपके है कौन सिनेमाचा एक किस्सा शेअर केला. जाणून घेऊया हा किस्सा.
दिग्दर्शक माफी मागत राहिले अन् रीमा ताई धाय मोकलून रडल्या ; रेणुका यांनी सांगितला सिनेमाच्या शूटिंगचा किस्सा
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : अभिनेत्री रेणुका शहाणे सध्या काही ना काही कारणांमुळे चर्चेत आहेत. अनेक भूमिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकणाऱ्या रेणुका यांच्यावीषयी अनेकांना आकर्षण राहील आहे. नुकतंच त्यांनी एका मुलाखतीत हम आपके है कौन ! सिनेमाचं शुटिंगदरम्यानचा किस्सा शेअर केला.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Renuka Shahane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com