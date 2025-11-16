"तो म्हणाला रड पण नाच" लक्ष्मीकांत यांची आठवण सांगताना रेणुका यांना अश्रू अनावर,"अभिनय आणि लक्ष्या.."

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी हिंदी सिनेमांबरोबरच मराठी सिनेमातही काम केलं आहे. एक उत्तम अभिनेत्री म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख कमावली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या आठवणी शेअर केल्या. यावेळी त्या अतिशय भावूक झाल्या. .नुकतीच रेणुका शहाणे यांनी आरपार ऑनलाईन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी लक्ष्मीकांत यांच्या अनेक आठवणी शेअर केल्या. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. ."हम आपके है कौन या सिनेमात मी लक्ष्मीकांत यांच्याबरोबर काम केलं होतं. पण माझा पहिला मराठी सिनेमाही मी त्यांच्याबरोबर केला आहे. लक्ष्याला वाटायचं आमची जोडी भन्नाट आहे. तो म्हणायचा की, मी तू जेव्हा बघतो तेव्हा मला छोटी बहीण दिसते. त्यावेळी तो खूप लोकप्रिय होता. हाच सुनबाईचा भाऊ हा तो सिनेमा. त्यात माझा आणि लक्ष्मीकांत यांचा नाच होता. "."मी नाच करताना तितकीशी कम्फर्टेबल नसते. मला स्वतःला नाचायला तितकंसं आवडत नाही. त्यात सुबल सरकार आमचे नृत्यदिग्दर्शक. एक लॉँग शॉट होता. बरेच डान्सर्स होते. मी चुकत होते. तर सुबल सरकार हे स्पीकरवरून सगळ्यांसमोर मला माझ्या नाचावरून ओरडले. मला माझ्या घरी कधीच कुणी ओरडलं नव्हतं या आधी. त्यामुळे मी रडायला लागले. लक्ष्या म्हणाला तू रड हवं तर रडत रडत नाच, खूप हातवारे कर. लॉँग शॉटमध्ये काहीही दिसत नाही. मी केलं तसं रडत रडत. त्यानंतर सुबल दा बघ किती छान केलंस. लक्ष्या आला आणि त्याने माझं अभिनंदन केलं. तो म्हणाला आतापर्यंत सुबल दा ज्या ज्या हिरोईनला ओरडले आहेत त्या पुढे जाऊन मोठ्या अभिनेत्री झाल्या आहेत."."त्यानंतर हम आपके है कौनच्या सेटवरही त्याने मला खूप सांभाळलं. सलमान आणि तो खूप चांगले मित्र होते. ते लोक काहीही गेम खेळत असताना मला त्यांच्यात घ्यायचे. त्यानंतर आता मी त्याच्या मुलाबरोबर अभिनयबरोबर काम केलं उत्तर आईला माहित असतं या सिनेमात. पहिल्यांदा मी सेटवर जेव्हा पोहोचले तेव्हा मला अभिनयला पाहून जे वाटलं ते मी नाही सांगू शकत शब्दात." हे सांगताना रेणुका यांना अश्रू अनावर झाले. .Video : जयंतला लागली अनुष्काच्या नावाची हळद ! जाधव कुटुंबाचा हळदीचा थाट आणि धमाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.