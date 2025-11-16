Premier

"तो म्हणाला रड पण नाच" लक्ष्मीकांत यांची आठवण सांगताना रेणुका यांना अश्रू अनावर,"अभिनय आणि लक्ष्या.."

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी हिंदी सिनेमांबरोबरच मराठी सिनेमातही काम केलं आहे. एक उत्तम अभिनेत्री म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख कमावली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या आठवणी शेअर केल्या. यावेळी त्या अतिशय भावूक झाल्या.

