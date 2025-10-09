Premier

'स्वामींनी मला वाचवलं!' रुपाली भोसलेंनी सांगितली स्वामींची आलेली प्रचिती, म्हणाली...'कंटेनर अंगावर येत होता आणि...'

Rupali Bhosale Shares How Swami Samarth Saved Her: अभिनेत्री रुपाली भोसलेने स्वामी समर्थांची आलेली प्रचिती चाहत्यांसोबत शेअर केली. स्वामीमुळेच मोठा अपघात होता होता वाचला असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.
Rupali Bhosale

Rupali Bhosale Shares How Swami Samarth Saved Her

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Marathi Actress Rupali Bhosale: रुपाली भोसले ही मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. आई कुठे काय करते मालिकेनंतर तिला प्रेक्षकांची मोठी पसंती मिळाली. मालिकेतील संजनाचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. या मालिकेत तिने एका खलनायिकेची भूमिका साकारली होती. या मालिकेतील संजना प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. दरम्यान सध्या लंपडाव मालिके रुपाली आपल्या अभिनयाची छाप पाडते. रुपाली सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असते. ती नेहमीच चाहत्यांना त्यांच्या दैनंदिन घडमोडी सांगत असते. अशातच रुपालीने स्वामींची आलेली प्रचिती चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे.

Loading content, please wait...
accident
Marathi Actress
actress
Entertainment news
rupali bhosale
accident case
Shree Swami Samarth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com