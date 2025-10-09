'स्वामींनी मला वाचवलं!' रुपाली भोसलेंनी सांगितली स्वामींची आलेली प्रचिती, म्हणाली...'कंटेनर अंगावर येत होता आणि...'

Marathi Actress Rupali Bhosale: रुपाली भोसले ही मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. आई कुठे काय करते मालिकेनंतर तिला प्रेक्षकांची मोठी पसंती मिळाली. मालिकेतील संजनाचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. या मालिकेत तिने एका खलनायिकेची भूमिका साकारली होती. या मालिकेतील संजना प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. दरम्यान सध्या लंपडाव मालिके रुपाली आपल्या अभिनयाची छाप पाडते. रुपाली सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असते. ती नेहमीच चाहत्यांना त्यांच्या दैनंदिन घडमोडी सांगत असते. अशातच रुपालीने स्वामींची आलेली प्रचिती चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. .काही दिवसापूर्वी रुपाली भोसलेचा अपघात झाला होता. तिने तिच्या गाडीचा फोटो देखील सोशल मीडियावर शेअर केला. अपघातादरम्यान नक्की काय घडलं हे रुपालीने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. यावेळी तिने स्वामींच्या कृपेनं वाचल्याचं म्हटलं. रुपालीने 'मराठी मनोरंजनविश्व' या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीमध्ये ती बोलत होती. .रुपाली मुलाखतीत बोलताना म्हणाली की, 'घोडबंदर रोडला माझा अपघात झाला होता. कंटेनर मागे मागे येत होता आणि मी त्या कंटेनरच्या मागे होते. स्वामींची कृपा म्हणून मी वाचले. तो त्या फोर्सने आला नाही. तो जर फास्ट आला असता तर काही वेगळच घडलं असतं. जे संकट माझ्यावर येणार होतं, ते त्या गाडीन घेतलं. परंतु खुप वाईट वाटलं. एक ड्रीम कार घेतली आणि असं घडलं.' असं ती मुलाखतीत बोलली..पुढे बोलताना रुपाली म्हणाली की, 'स्वामींचं माझ्या आयुष्यात खूप मोठं स्थान आहे. मी नेहमीच स्वामींचे पारायण करत असते. त्यांचा मुकुटही मी स्वत: बनवते. मी एक स्वामी भक्त आहे. ज्या पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी घडताय. त्याचे असख्य अनुभव स्वामींने दिलते. या अपघातात ही स्वामींनीच वाचवलं.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .रुपाली भोसले बद्दल बोलायचं झालं तर ती सध्या लंपडाव मालिकेतून प्रेक्षकांचा पहायला मिळते. याआधी तिची आई कुठे काय करते मालिकेतील संजना भूमिका प्रचंड गाजली होती. 'शेजारी शेजारी पक्के शेजारी' मालिकेतील तिचा अभिनयाची प्रेक्षकांनी दाद दिली. तिने तिच्या अभिनयातून स्वत:चं अस्तित्व निर्माण केलाय. .थलपती विजयच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी; तब्बल 3 तास पोलिसांचं सर्च ऑपरेशन, मेलद्वारे दिली धमकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.