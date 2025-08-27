'तो अपघात फार भयंकर होता... पण बाप्पाच्या कृपेनं बाळ वाचलं.' आदेश बांदेकरांनी सांगितला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

आदेश बांदेकरांनी ‘महिमा अष्टविनायकाचा’ या शोमध्ये रांजणगाव बाप्पाचा चमत्कार शेअर केला.कार अपघातात एक बाळ जखमी होऊनही बाप्पाच्या कृपेने सुरक्षित राहिलं.या चमत्कारामुळे भक्तिभाव व श्रद्धा अधिक दृढ झाल्याचं आदेश बांदेकर म्हणाले..आदेश बांदेकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. आदेश बांदेकर होम मिनिस्टर या शोमधून घराघरात पोहचले. अभिनयासह, सुत्रचंलन, निर्माते यामुळे सुद्धा आदेश बांदेकर यांची वेगळी ओळख आहे. महाराष्ट्राचे भाऊजी म्हणून त्याची सगळीकडे ओळख झाली. दरम्यान आदेश बांदेकर बाप्पा महाराष्ट्राचा, महिमा अष्टविनायकाचा या नव्या शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत. दरम्यान त्यांनी अंगावर काटा आणणारा अनुभव शेअर केलाय..आदेश बांदेकर यांनी सुरु केलेल्या या शोची यात्रा मोरगावपासून सुरु झालीय. तर लेण्याद्री ला येऊन आठ ठिकाणे पुर्ण करणार आहे. दरम्यान या शोमध्ये आदेश बांदेकर यांनी काही अनुभव शेअर केले आहेत. त्यांनी रांजणगाव बाप्पाचा चमत्कार चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. देवाच्या कृपेने कार अपघातातून बाप्पाने बाळाला वाचवल्याचा प्रसंग त्यांनी शेअर केलाय. .आदेश बांदेकर म्हणाले की, 'रांजणगाव यात्रेत एक कार अपघात झाला होता. त्या गाडीमध्ये एक लहान बाळ सुद्धा होतं. ते जखमी होऊनही पुर्णपणे सुरक्षित होतं. असं वाटत होतं त्याला बाप्पाने वाचवलं.' पुढे बोलताना आदेश बांदेकर म्हणाले 'त्या कुटुंबानं बाप्पाच्या कृपेनं बाळ वाचलं असं म्हटलं. असे चमत्कारिक अनुभव मला जावणवतात. ' असं ते शोमध्ये म्हणालेत. .FAQs.आदेश बांदेकर यांनी कोणता अनुभव शेअर केला?आदेश बांदेकर यांनी रांजणगाव बाप्पाच्या यात्रेत झालेल्या अपघातात बाळ वाचल्याचा अनुभव सांगितला..हा अनुभव कोणत्या शोमध्ये शेअर केला गेला?'महिमा अष्टविनायकाचा' या नव्या शोमध्ये आदेश बांदेकर यांनी हा अनुभव सांगितला..अपघात कुठे घडला होता? रांजणगाव बाप्पाच्या यात्रेत हा कार अपघात घडला होता..आदेश बांदेकरांची ओळख कशासाठी आहे?‘होम मिनिस्टर’ या लोकप्रिय शोमुळे घराघरात पोहोचले असून महाराष्ट्राचे भाऊजी म्हणून प्रसिद्ध आहेत..देव बाप्पा आले! मराठी कलाकारांच्या घरी बाप्पाचं आगमन! जल्लोषात केलं स्वागत अन् उकडीच्या मोदकांचा प्रसाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.