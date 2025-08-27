Premier

'तो अपघात फार भयंकर होता... पण बाप्पाच्या कृपेनं बाळ वाचलं.' आदेश बांदेकरांनी सांगितला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

Aadesh Bandekar Shares Miracle Story of Baby Saved in Car Accident by Bappa’s Blessings: आदेश बांदेकर यांनी महिमा अष्टविनायकाचा या शोमध्ये रांजणगाव बाप्पाचा चमत्कार शेअर केला. एका कार अपघातात लहान बाळ जखमी होऊनही बाप्पाच्या कृपेने सुरक्षित राहिलं.
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

आदेश बांदेकरांनी ‘महिमा अष्टविनायकाचा’ या शोमध्ये रांजणगाव बाप्पाचा चमत्कार शेअर केला.

कार अपघातात एक बाळ जखमी होऊनही बाप्पाच्या कृपेने सुरक्षित राहिलं.

या चमत्कारामुळे भक्तिभाव व श्रद्धा अधिक दृढ झाल्याचं आदेश बांदेकर म्हणाले.

