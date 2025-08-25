Premier

आदिनाथ कोठारेचा नवा अवतार! पहिल्यांदाच मालिकेत मुख्य भूमिकेत झळकणार, प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल

Adinath Kothare first TV serial Nashibwan on Star Pravah: दिग्दर्शक, निर्माता आणि अभिनेता आदिनाथ कोठारे पहिल्यांदाच मालिकेत मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. स्टार प्रवाहवरील ‘नशीबवान’ ही मालिका 15 सप्टेंबरपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून यात तो ‘रुद्रप्रताप घोरपडे’ ही व्यक्तिरेखा साकारत आहे.
