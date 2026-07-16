'आम्ही वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला' उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारे यांचा घटस्फोट, पोस्ट शेअर करत म्हणाले...

ADINATH KOTHARE URMILA KANETKAR SEPARATION: लोकप्रिय मराठी अभिनेता आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर यांच्या दोघांबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा रंगत होत्या. दोघांच्या नात्यात दुरावा आल्याचं बोललं जातं होतं. परंतु इतके दिवस उर्मिला अथवा आदिनाथ दोघांनीही यावर भाष्य करणं टाळलं. दरम्यान आता दोघांनी संयुक्तरित्या इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केलीय. यात दोघांनी विभक्त होणार असल्याचा निर्णय सर्वांना सांगितला. यावेळी त्यांनी प्रायव्हसची आदर करावा अशी विनंती सुद्धा केलीय. .आदिनाथ-उर्मिलाची पोस्ट'आमचे मित्र मीडिया आणि हितचिंतक.... आम्ही खूप विचार केल्यानंतर एकमेकांच्या समतीनं आणि सामंजस्याने पती-पत्नी म्हणून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतलाय. आमचा जोडीदार म्हणून प्रवास आम्ही इथेच थांबवत आहोत. मुलगी जिजासाठी आम्ही नेहमीच एकत्र असू. ती आमचं सर्वस्व आहे. तिचं जबाबदारीनं एकत्र येऊन संगोपन करत आहोत. आम्हाला एकमेकांबद्दल नेहमीच आदर राहील. मीडिया आणि चाहत्यांनी जे आम्हाला प्रेम दिलं त्यासाठी आम्ही मनापासून आभारी आहोत. नव्या टप्प्यावर तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद सोबत राहील ही आशा आहे.' .तसंच यावेळी त्यांनी 'मीडिया आणि जनतेनं आमच्या प्रायव्हसीचा आदर करावा' अशी विनंती केली आहे. दरम्यान गेल्या अनेक दिवसांपासून उर्मिला ही कोठारे कुटुंबापासून वेगळी झाल्याचं बोललं जात होतं. तसंच ती आदिनाथच्या पाणी सिनेमाच्या प्रीमियरला सुद्धा गैरहजर होती. २० डिसेंबर २०११ रोजी ते विवाहबद्ध झाले होते. .'आली का रे तुझी मुलगी' बायकोपेक्षा वयाने १५ वर्ष मोठे असल्याने सयाजी शिंदेची खिल्ली उडवायचे मित्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.