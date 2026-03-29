निखिल बने पाठोपाठ महाराष्ट्राची हास्यजत्रामधील आणखी एका अभिनेत्याच्या गाडीचा अपघात ! 'हे' ठरलं कारण

Marathi Entertainment News : सोनी मराठीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे महाराष्ट्राची हास्यजत्रा. या कार्यक्रमातील सगळेच कलाकार प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच या कार्यक्रमातील निखिल बनेच्या अपघाताची बातमी समोर आली. बाईकवरून कोकणात फिरत असताना निखिलचा अपघात झाला यात त्याला किरकोळ दुखापत झाली. या घटनेला काही दिवस उलटत नाही तोच आणखी एका कलाकाराचा अपघात झाला आहे. .हा अभिनेता आहे विराज जगताप. हास्यजत्रेच्या निर्मिती टीममधील महत्त्वाचा हिस्सा आणि अभिनेता असलेला विराज प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याचा बदलापूर येथे अपघात झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. . मिळालेल्या माहितीनुसार बदलापूरमधील आदर्श मंदिराजवळ 24 मार्चला ही घटना घडली. विराज बदलापूरमध्येच राहतो. तो मित्राकडे कार्यक्रमासाठी गेला होता. तिथून रात्री घरी परत येत असताना त्याच्या गाडीचा अपघात झाला त्यात त्याच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. .24 मार्चला रात्री 10 वाजता ही घटना घडली. रात्री घरी परतत येत असताना रस्त्यात असलेल्या गतिरोधकावर पांढरे पट्टे नसल्याने त्याला अंदाज आला नाही. आणि गाडीचा ताबा सुटला आणि गाडी घसरली. या अपघातात त्याच्या हाताला दुखापत झाली असून त्यावर शस्त्रक्रिया पार पडली. अनेकांनी या घटनेबाबत समजल्यावर प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. .विराज अत्यंत सामान्य कुटूंबातून आलेला तरुण आहे. वडिलांच्या निधनानंतर त्याने टायच्या कुटूंबाची जबाबदारी घेतली. हास्यजत्रेतील स्किटमध्ये तो छोट्या मोठ्या भूमिका साकारत लोकप्रिय झाला. याशिवाय या कार्यक्रमाच्या बॅकस्टेजलाही तो काम करतो.