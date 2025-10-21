बॉलीवूडच्या नव्या जोडीपैकी एक ठरलेले अहान पांडे आणि शर्वरी वाघ आता एकत्र मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहेत. 'सुल्तान' आणि 'टायगर जिंदा है' सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचे दिग्दर्शक अली अब्बास जफर या दोघांना घेऊन एक नवीन अॅक्शन-रोमांस प्रोजेक्ट साकारत आहेत. या चित्रपटाबद्दलची चर्चा सध्या इंडस्ट्रीत जोमात सुरू आहे. .अहान पांडने 'सैयारा' चित्रपटातून आपले पदार्पण करताच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले, तर 'महाराज' आणि 'मुंज्या' यांसारख्या चित्रपटांमधील शर्वरी वाघच्या अभिनयाने तिला बॉलीवूडमध्ये एक वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. आता या दोघांची जोडी पहिल्यांदाच एका मोठ्या प्रोजेक्टसाठी एकत्र येत आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .या आगामी चित्रपटाचं चित्रीकरण यूकेमध्ये होणार असून, मार्च २०२६ पासून शूटिंगला सुरुवात होणार आहे. अली अब्बास जफर यांनी या प्रोजेक्टला एक स्टायलिश अॅक्शन-रोमांस चित्रपट म्हणून सादर करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. आदित्य चोप्राच्या सहकायनि तयार होणाऱ्या या प्रोजेक्टचं स्क्रिप्ट आणि संगीताचं काम पूर्णत्वास गेले असून, सध्या कलाकारांच्या लूक टेस्ट आणि अॅक्शन वर्कशॉप्स सुरू आहेत. .अली अब्बास अफर आणि आदित्य चोप्रा या जोडीचा हा पाचवा प्रोजेक्ट असून, त्यांच्या आतापर्यंतच्या सर्व चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवलं आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांच्या या नव्या चित्रपटाकडून अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत. प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट अॅक्शन, रोमांस आणि भावनिक नात्यांचा एक मिश्रण असणार आहे. सध्या चित्रपटाच्या पहिल्या झलकसाठी सर्वजण उत्सुक आहेत. .तुला लाज कशी वाटली नाही... ती जाहिरात केली आणि शम्मी कपूर यांच्यावर भडकले राज कपूर; वाचा तो किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.