Premier

अहान पांडे-शर्वरी वाघच्या चित्रपटाचं शूटिंग यूकेमध्ये, अ‍ॅक्शन आणि रोमांसचा परिपूर्ण संगम

AHAN PANDEY AND SHARVARI WAGH TO STAR IN ALI ABBAS ZAFAR’S NEXT ACTION-ROMANCE FILM: बॉलीवूडमधील नवी जोडी अहान पांडे आणि शर्वरी वाघ पहिल्यांदाच अली अब्बास जफरच्या नव्या अॅक्शन-रोमांस चित्रपटात एकत्र झळकणार आहे.
AHAN PANDEY AND SHARVARI WAGH

amk08

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलीवूडच्या नव्या जोडीपैकी एक ठरलेले अहान पांडे आणि शर्वरी वाघ आता एकत्र मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहेत. 'सुल्तान' आणि 'टायगर जिंदा है' सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचे दिग्दर्शक अली अब्बास जफर या दोघांना घेऊन एक नवीन अॅक्शन-रोमांस प्रोजेक्ट साकारत आहेत. या चित्रपटाबद्दलची चर्चा सध्या इंडस्ट्रीत जोमात सुरू आहे.

