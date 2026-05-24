‘मी वचन दिलं होतं...’ कान्समध्ये ऐश्वर्या रायची चाहत्यांसाठी खास कृती, सोशल मीडियावर होतंय तुफान कौतुक, Viral Video

AISHWARYA RAI BACHCHAN CANNES 2026 LOOK: बॉलिवूडची ब्युटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये पोहोचली आहे. सध्या सोशल मीडियावर तिचे फोटो, व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यंदाच्या कान्समध्ये ऐश्वर्याने सुंदर निळ्या रंगाचा आकर्षक ड्रेस घातला होता. यावेळी तिच्या एका कृतीनं चाहत्यांचं लक्ष वेधलं..कान्समध्ये ऐश्वर्याने पहिल्या लुकसाठी तिने रॉयल ब्लू रंगाचा गाऊन घातला होता. रेड कार्पेटवर तिचा लूक पाहून सगळेच थक्क झाले. या लूकवर तिने एकदम सिंपल आणि मोजकीच ज्वेलरी घातली होती. परंतु तिचा तो लूक चाहत्यांना खूप आवडला. अनेकांनी सोशल मीडियावर ऐश्वर्याचं कौतूक केलं..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ, फोटोमध्ये ऐश्वर्या निळ्या रंगाच्या ड्रेसमध्ये अतिशय सुंदर दिसत होती. तिच्या गाउनवरील नक्षीकाम अतिशय आकर्षक होतं. यावेळी ती वेगवेगळ्या पोज देत होतो. तिचा मेकअप सुद्धा ग्लॉसी होता. या लूकवर तिने आकर्षक अशी ज्वेलरी सुद्धा घातली होती. सध्या तिचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .आराध्या बच्चन ही नेहमीच आईसोबत असते. ऐश्वर्या नेहमीच प्रत्येक कार्यक्रमात लेकीला आपल्या सोबत घेऊन जातं. परंतु यंदा ती आई ऐश्वर्यासोबत कान्सच्या डिनर पार्टीमध्ये सहभागी झाली होती. या डिनर पार्टीतील तिचा लूक पाहून सगळेच थक्क झाले. आराध्या इतकी सुंदर दिसत होती की, ती थेट आई ऐश्वर्याला टक्कर देत होती. .'प्रेम करावं तर अशोक मामांसारखं', निवेदिता सराफ यांना साडीत पाहून दिली हटके रिअॅक्शन, Viral Video.