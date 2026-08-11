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Ajay Devgn: सिंघम आता ‘क्राईम पेट्रोल’मध्ये! अजय देवगणने १५ भागांचं शूटिंगही केलं; अनुप सोनींची जागा घेणार?

AJAY DEVGN CRIME PATROL NEW SEASON HOSTING: बॉलिवूडचा सिंघम अजय देवगण आता छोट्या पडद्यावरही धिंगाणा घालण्याच्या तयारीत आहे. लोकप्रिय क्राइम शो 'क्राईम पेट्रोल'च्या नव्या सीझनमध्ये अजय देवगण सूत्रसंचालन करणार असल्याची चर्चा आहे.
AJAY DEVGN

AJAY DEVGN CRIME PATROL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AJAY DEVGN TO HOST CRIME PATROL 15 EPISODES: टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय क्राइम मालिका 'क्राईम पेट्रोल' याचे अनेक चाहते आहेत. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन अनुप सोनी करत होते. परंतु आता अनुप यांच्या जागी बॉलिवूडचा सुपरस्टार अजय देवगण क्राईप पेट्रोलचं सूत्रसंचालन करणार आहे.

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