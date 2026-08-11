Ajay Devgn: सिंघम आता ‘क्राईम पेट्रोल’मध्ये! अजय देवगणने १५ भागांचं शूटिंगही केलं; अनुप सोनींची जागा घेणार?

AJAY DEVGN TO HOST CRIME PATROL 15 EPISODES: टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय क्राइम मालिका 'क्राईम पेट्रोल' याचे अनेक चाहते आहेत. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन अनुप सोनी करत होते. परंतु आता अनुप यांच्या जागी बॉलिवूडचा सुपरस्टार अजय देवगण क्राईप पेट्रोलचं सूत्रसंचालन करणार आहे..सुत्रांच्या माहितीनुसार, अजय देवगणने या नवीन सीझनच्या १५ भागांचं शूटिंग पूर्ण केलं आहे. जर प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळाला तसंच त्याचा TRP च्या आकड्यांवर सकारात्मक परिणाम झाला. तर तो पुढचे भाग करणार आहे. या सीझनचे काही भाग अभिनेता राजेश तैलंग सुद्धा करणार असल्याचं करारात म्हटलय. आता नव्या सीझनमध्ये किती ऐपिसोड असतील? आणि अजय देवगण किती भागांचं सुत्रसंचालन करेल? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. .दरम्यान अजय देवगणने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओमध्ये अजय म्हणतो की, 'कधी कधी अशा काही गोष्टी घडतात, ज्या तुम्हाला अस्वस्थ करतात. आता मी तुम्हाला असं एक सत्य सांगणार आहे. ज्यामुळे मी थक्क झालोय. मी ते लवकरच तुमच्यासमोर घेऊन येतोय.' असं म्हणत त्याने कॅप्शनमध्ये त्याने लिहलं की, “यावेळी मी तुमच्यासोबत असेन… Crime Patrol 2026 – गुन्हेगारीच्या जगाचा सध्याचा सीझन #CrimePatrol2026 #CrimeKaCurrentSeason #CrimeToday #ComingSoonअसं त्याने व्हिडिओ शेअर करत म्हटलय. .परंतु त्याचा हा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांनी मात्र अजय 'क्राईम पेट्रोल'मध्ये काम करणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केलाय. आता सर्वांचा लाडका सिंघम अशा कार्यक्रमाचं सुत्रसंचलन कसं करणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..Prajakta Mali: बर्थडेला शेतात राबली प्राजक्ता माळी; ‘शेतकरी प्रमाणपत्र आहेच’ म्हणत केली भात लावणी, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.