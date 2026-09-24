अजय देवगणच्या अडचणीत वाढ? मुंबईतील जुहू बंगल्यावर BMC कारवाई, पण नक्की कारण काय?

BMC ACTION OVER AJAY DEVGN SALON AND SPA PROPOSAL: प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगण याच्या जुहूतील बंगल्याच्या व्यावसायिक वापरावरून वाद निर्माण झालाय. मुंबई पालिकेच्या के-वेस्ट वॉर्डनं बंगल्यात सलून आणि स्पा सुरू करण्याच्या कामाला स्टॉप वर्क नोटीस बजावलीय. या जागेच्या व्यावसायिक वापरासाठी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचं पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान आता देवगण कुटुंबियांनी उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे..जुहूतील कपोले को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमध्ये अजय देवगणचा ७,८०२ चौरस फुटांचा बंगला आहे. हा बंगला सलून आणि स्पा व्यवसायासाठी भाड्याने देण्यात आल्याची माहिती आहे. परंतु ही संपूर्ण निवासी सोसायटी असून बंगल्यात स्पा, सलूनसाठी वापर करण्यासाठी परवानगी घेतल्या आहेत का? असा प्रश्न सोसायटीनं उपस्थित केलाय. .दरम्यान आता सोसायटीनं या संदर्भात देवगण कुटुंबाकडे कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु आवश्यक कागदपत्रं त्यांच्याकडून मिळाली नाही तसंच त्यांनी प्रतिसादही दिला नसल्याचा दावा सोसयटीनं केलाय. त्यानंतर मुंबई पालिकेकडे तक्रार करण्यात आली. पालिकेनं देवगण कुटुंबावर ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस बजावण्यात आली..के-वेस्ट वॉर्डच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, S-10 या जागेच्या व्यावसायिक वापरासाठी वॉर्डने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. तक्रार मिळाल्यानंतर कागदपत्रं मागवण्यात आली होती; ती सादर न झाल्याने काम थांबवण्याची नोटीस जारी करण्यात आली..देवगण कुटुंबाच्या वतीने मात्र प्रस्तावित वापरासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्याचं सांगण्यात आलं आहे. देवगण ग्रुपच्या मुख्य कायदेशीर आणि अनुपालन अधिकारी रुची कानोजिया यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानग्या आणि मंजुरी मिळाल्याचं म्हटलं आहे. परंतु सोसायटीचं म्हणणं आहे की, जागा भाड्याने देण्यास दिलेलं NOC म्हणजे व्यावसायिक वापरासाठीची मंजुरी नव्हे..‘फोन उचलत नव्हता, प्रमोशनलाही आला नाही’; ओंकार भोजनेवर दिग्दर्शक भडकले, म्हणाले.... ‘खूप अनप्रोफेशनल आहे’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.