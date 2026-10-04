60 कोटींचा बंगला, आलिशान गाड्या, लंडनमध्ये घर; तब्बल 'इतक्या' कोटींची आहे अजय देवगणची संपत्ती, आकडा ऐकून थक्क व्हाल

AJAY DEVGN LUXURY CAR COLLECTION AND NET WORTH: बॉलिवूड अभिनेता Ajay Devgn सध्या 'Drishyam: The Conclusion' या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. २ ऑक्टोबरला त्याचा हा सिनेमा प्रदर्शित झाला आहे. या सिनेमानं दोन दिवसात १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. सध्या सगळीकडे 'दृश्यम'ची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अजय देवगणसोबत तब्बू, जयदीप अहलावत आणि इतर कलाकार या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. आता ‘दृश्यम 3’च्या निमित्ताने अजय देवगणच्या संपत्तीपासून त्याच्या आलिशान घरांपर्यंत आणि महागड्या कार कलेक्शनपर्यंत अनेक गोष्टी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत..अजय देवगणचं नेटवर्थ (Net Worth) किती?फायनांशियल एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार अजय देवगणकडे एकूण संपत्ती तब्बल ४२७ कोटी रुपयांची असल्याचं सांगितलं जातय. सिनेमातून मिळणाऱ्या मानधनासोबतच तो व्यावसायिक आणि ओटीटी प्रोजेक्टमधूनही कमाई करतो. एका रिपोर्टनुसार अजय देवगण एका सिनेमासाठी ६० ते १२० कोटी रुपये मानधन घेतो. प्रोजेक्टनुसार त्यांच्या फीमध्ये बदल होतो. शैतान आणि दृश्यम २ साठी त्याला जवळपास ६० कोटी मानधन मिळालं होतं. तसंच धमाल ४ मध्ये अजय देवगणने ४० कोटी रुपये मानधन घेतल्याची माहिती आहे. .अजय देवगण ओटीटीवर सुद्धा सक्रीय आहे. 'रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस' या वेब सीरिजसाठी त्याला १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फी मिळाल्याचा दावा केलाय. तसंच जाहिरात आणि व्यावसायिक गोष्टींमधूनही त्याची मोठी कमाई होते..अजय देवगणचं अनेक व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक केलीय. २००० मध्ये त्याने devgn Films ही प्रॉडक्शन कंपनी सुद्धा सुरु केलीय. यापूर्वी या कंपनीचं नाव Ajay Devgn FFilms होतं. या प्रॉडक्शन हाऊसने ‘तान्हाजी’, ‘ऑल द बेस्ट’ आणि ‘सिंघम रिटर्न्स’सारख्या चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. मार्च २०२६ मध्ये त्याने ठाण्यात Dvgn Cinex सुरु करत मल्टिप्लेक्स क्षेत्रातली विस्तार वाढवलाय. तसंच फॅनाशियल एक्सप्रेसनुसार २०१० मध्ये त्याने AD1 या नावाची नवीन कंपनीची स्थापना केलीय. . तसंच अजय कुटुंबासोबत मुंबईतील जुहू परिसरात 'शिवशक्ती' या आलिशान बंगल्यात राहतो. त्या बंगल्याची किंमत जवळपास ६० कोटी रुपये इतकी आहे. तसंच अजयचं लंडनमध्येही त्याचं आलिशान घर आहे. तिथल्या प्रॉपर्टीची किंमत तब्बल ५४ कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आलाय. तसंच Times of Indiaच्या रिपोर्टनुसार, त्याच्या कलेक्शनमध्ये नुकतीच Mercedes-Benz V-Classचा समावेश झाला असून तिची किंमत अंदाजे १.४ कोटी रुपये आहे. त्याच्याजवळ कार कलेक्शनमध्ये BMW X7, BMW i7, Mercedes-Benz S450 आणि Mercedes-Maybach GLS600 यांसारख्या आलिशान गाड्यांचा समावेश आहे.. ‘आराधी आलाय नवा ग नवा’ ऐश्वर्या नारकर अन् तितीक्षा तावडेंचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले... ‘एक स्वामिनी तर दुसरी दामिनी…’ Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.