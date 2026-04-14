'आखिरी सवाल' टीझर रिलीज: 1934 मध्ये गांधीजी आणि RSS संस्थापकांच्या 'त्या' भेटीचा उलगडा !

Entertainment News : संजय दत्त यांचा 'आखिरी सवाल' हा चित्रपट 2026 मधील सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच त्याबद्दल मोठी चर्चा सुरू आहे, आणि नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. चित्रपटाची झलक पाहता, तो सत्य घटनांवर आधारित असून भारताच्या इतिहासातील काही वादग्रस्त पैलूंना स्पर्श करताना दिसतो. यात RSS वर घालण्यात आलेल्या बंदीपासून ते बाबरी मशीदशी संबंधित काही अशा गोष्टींचा उल्लेख आहे, ज्या आजपर्यंत पूर्णपणे समोर आल्या नाहीत..आता प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढवत निर्मात्यांनी एक दमदार टीझर सादर केला आहे, जो चित्रपटाच्या कथेबाबत अधिक रहस्य निर्माण करतो. याची सुरुवात एका अशा प्रश्नाने होते, जो विचारण्याचे धाडस फार कमी लोकांनी केले आहे: 1934 साली RSS चे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार आणि महात्मा गांधी यांच्यात झालेल्या त्या ऐतिहासिक भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली होती?.टीझरमध्ये त्यांच्या भेटीची आणि संभाषणाची प्रभावी झलक दाखवण्यात आली आहे, जी अत्यंत नाट्यमय पद्धतीने सादर करण्यात आली आहे. त्याचा अंदाज स्पष्ट आणि थेट आहे, ज्यामुळे असे वाटते की हा चित्रपट इतिहासातील अजून न उलगडलेल्या पानांना उघडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हा चित्रपट केवळ RSS च्या विचारसरणीवर भाष्य करत नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन काही धाडसी प्रश्न उपस्थित करतो, जे प्रेक्षकांना देशाच्या वाटचालीला आकार देणाऱ्या घटनांबद्दल नव्याने विचार करायला भाग पाडतील..निखिल नंदा मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली बनलेला हा चित्रपट निखिल नंदा यांनी सादर केला असून त्याचे दिग्दर्शन अभिजीत मोहन वारंग यांनी केले आहे. 'आखिरी सवाल' चे निर्माते निखिल नंदा आणि संजय दत्त आहेत, तर पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे आणि उज्ज्वल आनंद यांनी सह-निर्मिती केली आहे..चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि संवाद उत्कर्ष नैथानी यांनी लिहिले आहेत. संगीत मोंटी शर्मा यांनी दिले असून गीतकार कुमार विश्वास आहेत. 'आखिरी सवाल' हा चित्रपट 8 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.