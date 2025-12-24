अक्षय खन्ना आता फुल्ल हवेत! धुरंधर सिनेमानंतर ट्रेण्डवर येताच 'दृश्यम 3'साठी मागितली मोठी फी, सिनेमा सोडल्याचा दावा

Akshay Khanna fee hike after Dhurandhar success: सध्या सगळीकडे धुरंधर सिनेमाची हवा पहायला मिळतेय. सिनेमातील रणवीर सिंह आणि अक्षय खन्ना यांच्या दमदार अभिनयाला प्रेक्षकांची पसंती मिळताना पहायला मिळतेय. धुरंधर बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई करताना पहायला मिळतोय. आतापर्यंत या सिनेमाने जगभरात ७०० कोटीपर्यंत गल्ला मिळवला आहे. दरम्यान या सिनेमामध्ये रणवीर पेक्षा जास्त चर्चा झाली ती, अक्षय खन्नाची. अक्षय खन्नाच्या एन्ट्री डान्सने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. सगळीकडे अक्षयच्या अभिनयाची चर्चा होऊ लागली..आता या सगळ्यात अक्षय खन्ना दृश्यम ३ दिसणार असल्यानं चाहत्यांना प्रचंड आनंद झाला होता. पंरतु आता तो या सिनेमातून बाहेर आल्याचं बोललं जातय. माहितीनुसार त्याचे निर्मात्यासोबत पैशावरुन काही मतभेद झाले. त्यामुळे त्याने सिनेमा सोडल्याची माहिती आहे. 'बॉलिवूड मशीन'च्या अहवालात दावा करण्यात आलाय. की, 'धुरंधर सिनेमाच्या यशानंतर अक्षय खन्नाने त्यांच्या मानधनात मोठी वाढ केली, आणि लक्षणीय मानधन मागितलं. तसंच त्याने दृश्यम ३ मधील त्याचे लूक बदलण्याचीही मागणी केली. या सगळ्यात निर्माते आणि अक्षय खन्नामध्ये मतभेद झाले त्यानंतर त्याने प्रोजेक्टमधून बाहेर पडल्याचा दावा करण्यात आलाय.'.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अक्षय खन्ना आणि निर्मात्यांमध्ये अजूनही चर्चा सुरु आहे. कारण अजूनही अक्षय खन्नाने सिनेमातून बाहेर पडल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. अक्षय खन्ना सिनेमात असेल की, दुसऱ्या अभिनेत्याला जागा देतील हे अजून स्पष्ट व्हायचं आहे. परंतु सोशल मीडियावर अक्षय खन्नाच्या डोक्यात हवा गेल्याच्या चर्चा रंगताय..धुरंधर सिनेमा अक्षय खन्नासाठी खूप लकी ठरला आहे. दरम्यान आता धुरंधरच्या दुसऱ्या भागाच्या प्रतिक्षेत लोकं आहेत. या सिनेमाचा सिक्वेल १९ मार्च २०२६ होणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता दुसऱ्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. .साखरपुड्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ज्ञानदा रामतीर्थकरला मिळाली गुडन्यूज; म्हणाली, 'खूप छान वाटतंय कारण.... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.