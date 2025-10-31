‘वेलकम’नंतर पुन्हा धमाका! 15 वर्षांनंतर अक्षय-अनीस जोडीचा नवा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

अभिनेता अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक अनिस बज्मी ही जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. तब्बल १५ वर्षाच्या कालावधीनंतर हे दोघे एका नव्या चित्रपटासाठी एकत्र येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा चित्रपट एक कौटुंबिक कॉमेडी ड्रामा असणार असून, त्याची निर्मिती दक्षिणेतील अनुभवी निर्माता दिल राजू करत आहेत. .सध्या या प्रकल्पाचं प्री-प्रॉडक्शन काम सुरू असून, चित्रिकरणाची सुरुवात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. चित्रपटासाठी अभिनेत्री आणि इतर कलाकारांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. ही जोडी यापूर्वी 'वेलकम' (२००७), 'सिंग इज किंग' (२००८) आणि 'थैंक यू' (२०११) या चित्रपटांत एकत्र दिसली होती. .या तिन्ही चित्रपटांनी प्रेक्षकांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळवला होता. दरम्यान, अनिस बाज्मींचा 'नो एंट्री २' हा प्रकल्प सध्या पुढे ढकलण्यात आल्याची चर्चा आहे. अक्षय कुमारसाठी हा प्रकल्प पुन्हा एकदा हलक्या-फुलक्या विनोदी शैलीकडे परतण्याचा प्रयत्न ठरू शकतो, तर अनिस बज्मींसाठी हे आणखी एक कौटुंबिक मनोरंजन सादर करण्याचं व्यासपीठ असेल..त्यामुळे सध्या अक्षय कुमार आणि अनिस बज्मी यांची जोडी पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. १५ वर्षानंतर दोघं एकत्र दिसत असल्यानं यावेळीही मनोरंजनचा ड्रामा अधिकच धमाकेदार असणार अशी खात्री चाहत्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता नेटकऱ्यांनी या नव्या सिनेमाची उत्सुकता लागलीय. .म्हणून मी नवऱ्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत नाही... लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीने सांगितलं कारण \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.