‘वेलकम’नंतर पुन्हा धमाका! 15 वर्षांनंतर अक्षय-अनीस जोडीचा नवा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Akshay Kumar and Anees Bazmee Reunite After 15 Years for a Family Comedy Produced by Dil Raju: अभिनेता अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक अनीस बज्मी १५ वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र येत आहेत. या नव्या कौटुंबिक कॉमेडी चित्रपटाची निर्मिती दक्षिणेतील लोकप्रिय निर्माता दिल राजू करणार असून, शूटिंग फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
अभिनेता अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक अनिस बज्मी ही जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. तब्बल १५ वर्षाच्या कालावधीनंतर हे दोघे एका नव्या चित्रपटासाठी एकत्र येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा चित्रपट एक कौटुंबिक कॉमेडी ड्रामा असणार असून, त्याची निर्मिती दक्षिणेतील अनुभवी निर्माता दिल राजू करत आहेत.

