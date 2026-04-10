'मुलींच्या मागे फिरल्यामुळे मी नापास झालो' अक्षय कुमार 3 वेळा झालेला फेल, खुलासा करत म्हणाला...

AKSHAY KUMAR AND FRIEND SHARE HILARIOUS SCHOOL MEMORIES: बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार सध्या आघाडीच्या अभिनेत्यांपैकी एक आहे. आज त्यांच्याकडे कोट्यवधीची संपत्ती आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तो त्याच्या नवीन सिनेमा भूत बंगलामुळे चर्चेत आहे. सध्या तो या सिनेमाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. या सिनेमात अक्षयसह परेश रावल, तब्बू, मिथिला पालकर , वामिका गब्बी हे मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. या सिनेमाचा नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून चाहते आता सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .अशातच आता अभय कुमारने 'व्हील ऑफ फर्च्युन' या शोचं सूत्रसंचालन केलं. त्या शो दरम्यान स्पर्धकांशी गप्पा मारताना त्याने त्याचे लहानपणीचे किस्से शेअर केले. यावेळी त्यांने शाळेत असताना तीन वेळा नापास झाल्याचही सांगितलं. सध्या त्याच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .शो मध्ये बोलताना अक्षय कुमार प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या मित्राकडे बोट दाखवत म्हणाला की, 'आम्ही शाळेत एकत्र होतो. आम्ही बालवाडीपासून एकत्र आहोत. ९ पर्यंत असताना आम्ही तीन वेळा नापास झाल होतो.' यावेळी प्रेक्षकांनामध्ये बसलेल्या मित्राला अक्षयने विचारलं की, 'तू का नापास झालास?' त्यावर मित्र म्हणाला की, 'कारण मी तुझ्यासोबत असायचो, त्यामुळे मी नापास झालोय.'.पुढे अक्षयने सुद्धा मित्राची मस्करी केली आणि म्हणाला, 'सायकरुन फिरत शहरातल्या मुलींकडे पहाणं, हा त्याचा आवडता छंद होता. त्यावर त्याचा मित्र म्हणाला, तुम्हाला काय वाटतं, कोण मुलींकडे पाहत असेल, मी की हा...' यावेळी बोलताना त्याने जास्त शिक्षण घेतलेल्या लोकांपुढे कमीपणा वाटत असल्याचंही म्हटलय तसंच त्याने शिक्षण हे खुप महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलय. तसंच त्यावेळी बोलताना पत्नी ट्विंकल हिने चार पुस्तकं लिहिली परंतु त्यातील एकही वाचलं नसल्याचं सांगितलं. .दरम्यान अक्षयबद्दल बोलायचं झालं तर त्याचा भूत बंगला हा सिनेमा १६ एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमाच्या माध्यमातून तब्बू आणि अक्षय तब्बल २५ वर्षांनंतर एकत्र पहायला मिळणार आहे.