बापरे! कांदा-लसूण सुद्धा खात नाही अक्षय कुमार; दर सोमवारी असतो उपवास, नक्की कारण काय?

AKSHAY KUMAR DIET AND WORKOUT ROUTINE: बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अॅक्शन सीनमध्ये तर तो सगळ्या अभिनेत्यापेक्षा भारी आहे. परंतु वयाच्या पन्नाशीनंतर तो इतका फीट कसा? असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो. विशेष म्हणजे अक्षय नियमित जिममध्ये जात नाही.मग तरीही त्याने स्वत:ला कसं फिट ठेवलय जाणून घेऊया....अक्षय कुमार वजन उचलण्यापेक्षा बॉडीवेट एक्सरसाइज अधिक करतो. पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वॅट्स यासारख्या व्यायामांमधून तो शरीराची ताकद आणि स्टॅमिना वाढवतो. तसंच अक्षयच्या मते, आपल्या शरीराचं वजन वापरून केलेले व्यायाम शरीराला नैसर्गिक पद्धतीनं मजबूत बनवण्यास मदत करतात. पुलअप्स, दोरीवर चढणे, झाडाच्या फांद्यांना लटकणं अशा पद्धतीचा व्यायाम करण्यास तो अधिक भर देतो. .अक्षय व्यायामाबरोबरच डाएटवरही अधिक लक्ष देतो. त्याने एका कार्यक्रमात सांगितलं होत की, तो दर सोमवारी उपवास करतो. त्या दिवशी तो काहीच खात नाही. तसंच त्याने आहारातून कांदा-लसूणाचे पदार्थ काढून टाकले आहेत. यामुळे त्याला अॅसिडिटीचा त्रास सुद्धा होता नाही. तसंच रात्री उशिरा जेवण न करण्यावरही तो भर देतो. अक्षयच्या मते, पचनसंस्थेची काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे संध्याकाळी जेवढ्या लवकर जेवता येईल तेवढ्या लवकर तो जेवतो..अक्षय कुमारचं फिटनेस रुटीन पाहिलं तर तो केवळ जिम आणि हेवी वेट ट्रेनिंगवर अवलंबून नसल्याचं दिसतं. बॉडीवेट एक्सरसाइज, मार्शल आर्ट्स, कार्डिओ, योग, स्ट्रेचिंग आणि संतुलित आहार या सगळ्यांचा तो आपल्या जीवनशैलीत समावेश करतो. त्यामुळेच ५८व्या वर्षीही तो स्वतःला फिट आणि अॅक्टिव्ह ठेवताना दिसतो..'दातापासून ते चेहऱ्याच्या हावभावापर्यंत; ‘दुआ तर अगदी रणवीरची कॉपीच’ नेटकऱ्यांनी रणवीरचे लहाणपणीचे फोटो काढले शोधून, Photo Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.