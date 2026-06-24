'मला स्वत:लाच कानाखाली मारावी वाटली' अक्षय कुमारला आलेला स्वत:चाच राग, म्हणाला...'माझेच सिनेमे पाहून...'

AKSHAY KUMAR 35 YEARS BOLLYWOOD JOURNEY INTERVIEW: बॉलिवूड खिलाडी अभिनेता अक्षय कुमार ९० च्या दशकापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतो. खिलाडी, अॅक्शन हिरो, कॉमेडी स्टार म्हणून सुद्धा चाहत्यांमध्ये प्रसिद्ध आहे. त्याने आजवर अनेक भूमिका साकारल्या आहे. दरम्यान अशातच अक्षयने एका मुलाखतीत त्याच्या सिनेमाबाबत मोठं वक्तव्य केलय. 'जुने सिनेमे आठवले की, स्वत:लाच कानशिलात मारावीशी वाटतेय' अशी कबुली त्याने दिलीय. .अक्षयने नुकतीच पीटीआयला मुलाखत दिली. सध्या तो वेलकम टू द जंगल या सिनेमाचं प्रमोशन करताना पहायला मिळतोय. दरम्यान या मुलाखतीत त्याने बॉलिवडमधील त्याचा कामाचा अनुभव आणि त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलय. मुलाखतीत अक्षय म्हणाला की, 'सुरुवातीचे अभिनय फक्त पैसे आणि पैसेच मिळवण्यासाठी केले होते'.त्याने असही सांगितलं की, 'सिनेसृष्टीचा ३५ वर्षांचा प्रवास फार मोठा आहे. इतकी मोठी कारकीर्द मिळाणं एखाद्याचं खरंच नशीब आहे. मी देवाकडे प्रार्थना करतो की, शेवटच्या श्वासापर्यंत मी काम करावं.' पुढे बोलताना अक्षय म्हणाला की, 'मी जेव्हा अभिनय करायला सुरुवात केली तेव्हा फक्त पैसे कमवणे हाच उद्देश होता. जेव्हा मी माझ्या जुन्या सिनेमे पाहतो. तेव्हा मला स्वत:लाच कानाखाली मारावीशी वाटली. मी तेव्हा फक्त अॅक्शन सिनेमे करत होते. इतर कोणत्या भूमिका साकारेल असं मला कधी जाणवलंच नाही. त्यानंतर मी हेरा फेरी, धडकन, मुझसे शादी करोगी, पॅडमॅन' सारख्या सिनेमात काम केलं. त्यानंतर मी स्वत:मध्ये बदल करत गेलो'.पुढे तो म्हणाला की, 'मला माझ्या कल्पनेपेक्षा खूप काही मिळालं आहे. वर्षाला चार सिनेमे करायची काय गरज आहे? एकच का करत नाही? असं अनेक जण विचारतात. पंरतु मला रोज काम करायचं आहे. हिट आणि फ्लॉफ होणं हा एक भाग आहे. परंतु मला माझं काम करत राहायचं' असं तो मुलाखतीत बोलताना म्हणाला. .4 वर्षांचा प्रवास थांबणार, स्टार प्रवाहवरील 'ही' मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप, मुख्य नायिकेची पोस्ट व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.