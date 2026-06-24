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'मला स्वत:लाच कानाखाली मारावी वाटली' अक्षय कुमारला आलेला स्वत:चाच राग, म्हणाला...'माझेच सिनेमे पाहून...'

AKSHAY KUMAR OPENS UP ABOUT REGRETS IN OLD MOVIES: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या जुन्या सिनेमांबाबत मोठी कबुली दिली आहे. सुरुवातीच्या काळात तो केवळ पैसे कमावण्यासाठी काम करत होता, असे त्याने सांगितले.
AKSHAY KUMAR

AKSHAY KUMAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AKSHAY KUMAR 35 YEARS BOLLYWOOD JOURNEY INTERVIEW: बॉलिवूड खिलाडी अभिनेता अक्षय कुमार ९० च्या दशकापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतो. खिलाडी, अॅक्शन हिरो, कॉमेडी स्टार म्हणून सुद्धा चाहत्यांमध्ये प्रसिद्ध आहे. त्याने आजवर अनेक भूमिका साकारल्या आहे. दरम्यान अशातच अक्षयने एका मुलाखतीत त्याच्या सिनेमाबाबत मोठं वक्तव्य केलय. 'जुने सिनेमे आठवले की, स्वत:लाच कानशि‍लात मारावीशी वाटतेय' अशी कबुली त्याने दिलीय.

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