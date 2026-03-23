5 वर्षांनी स्वामींच्या भूमिकेला दिला निरोप! अक्षयची 'जय जय स्वामी समर्थ' मालिकेतून एक्झिट, 'हे' ज्येष्ठ अभिनेते साकारणार भूमिका

AKSHAY MUDAVADKAR QUITS ICONIC ROLE: मराठी मालिकाविश्वात नवनवे बदल होताना पहायला मिळताय. टीआरपीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी अनेक मालिकांचे वेळ बदलले जाताय, तर अनेक मालिका अचानक निरोप घेतात. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी मालिका 'जय जय स्वामी समर्थ' बद्दल मोठी अपडेट समोर आलीय. .ही मालिका २०२० मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. या मालिकेनं आतापर्यंत १७०० भाग पुर्ण केले आहेत. सध्या ही मालिका घराघरात पोहचली आहे. मालिकेचा चाहतावर्ग हा लहान मुलापासून वयोवृद्धापर्यंत आहे. दरम्यान आता या मालिकेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. .'जय जय स्वामी समर्थ' या मालिकेत गेल्या पाच वर्षांपासून अभिनेता अक्षय मुदावडकर हा 'श्री स्वामी समर्थांची' भूमिका साकारत होता. दरम्यान आता अक्षयने स्वामींच्या भूमिकेचा निरोप घेतला आहे. सध्या मालिकेत महानिर्वाणाचा अध्याय सुरु आहे. या भूमिकेसाठी ज्येष्ठ कलाकराची निवड करण्यात आलीय. त्यामुळे यापुढे अक्षयऐवजी ज्येष्ठ अभिनेते सुनील गोडसे हे स्वामींची भूमिका साकारणार आहे. दरम्यान गेल्या पाच वर्षांपासून स्वामींची भूमिका साकारण्याची संधी दिल्याबद्दल अक्षयने कलर्स मराठीचे आभार मानलेत. .अक्षय मुदावडकर भावना व्यक्त करत म्हणाला, 'मी गेल्या पाच वर्षापासून आणि जवळपास १७५० हून अधिक भागात मला स्वामींची भूमिका साकारायला मिळाली. यासाठी मी स्वत:ला भाग्यवान समजतो. तसंच हा स्वामींचा आशीर्वाद मानतो. तसंच गेल्या अनेक वर्षापासून प्रेक्षक माझ्यावर जे प्रेम करत आहेत, त्याचा मी कायम ऋणी राहील. मी माझा प्रवास थांबवत असलो तरी हा प्रवास माझ्यासाठी स्पेशल होता. भविष्यात मी अनेक भूमिका साकारेल, परंतु ही भूमिका कायम स्मरणात राहील. मी कलर्स वाहिनीचे आभार मानतो.' असं तो म्हणालाय.