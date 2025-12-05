लंडनच्या चौकात दिसणार राज आणि सिमरन! पुतळा अनावरणावेळी भावुक होत किंग खान म्हणाला...'कुणालाच कल्पना नव्हती की'

SRK Kajol DDLJ Legacy : एक काळ असा होता, जेव्हा फक्त आणि फक्त एका सिनेमाची चर्चा रंगलेली पहायला मिळायची, तो सिनेमा म्हणजे 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे'. आता या सिनेमाला 30 वर्ष पुर्ण झाली आहे. परंतु तरीदेखील हा सिनेमा तितकाच प्रेक्षकांना हवाहवासा आहे. दरम्यान 30 व्या वर्षाच्या निमित्ताने शाहरुख खान आणि काजोलनं लंडनच्या प्रतिष्ठित लेस्टर स्केअरमध्ये राज आणि सिमरनच्या कांस्य पुतळ्याचं आनावरण केलं. .हा एक अभूतपूर्व सन्मान आहे. कारण या लेस्टर स्क्वेअरमध्ये स्थान मिळवणारा भारतातील पहिला सिनेमा DDLJ हा आहे. राज-सिमरनच्या पुतळ्याबरोबरच हॅरी पॉटर, मेरी पॉपिन्स, सिंगिन, बॅटमॅन आणि वंडर वुमन सारख्या आयकॉनसोबत उभा करण्यात आला आहे. तयार करण्यात आलेला कांस्य पुतळा हा डीडीएलजेमधील राज आणि सिमरन आपला आयकॉनिक पोज देतानाचा आहे..दरम्यान पुतळा अनावरणावेळी शाहरुख खान भाऊक झालेलं पहायला मिळालं. किंग खान म्हणाला की, 'खरं सांगायचं तर कल्पनाचं नव्हती की हा सिनेमा इतकं यश मिळवेल. ही माझ्यासाठी खूप भाग्याची गोष्ट आहे. कोणलाच वाटत नव्हतं की, हा सिनेमा प्रेक्षकांना मनात एवढी मोठी जागा निर्माण करेल. या जागतिक ओळखीची कल्पना त्यावेळी कोणीही केली नव्हती.'.दरम्यान या सगळ्याबद्दल बोलताना काजोल म्हणाली की, 'DDLJ हा सिनेमा जगातील सर्वाधिक चालणारा सिनेमा आहे. या सिनेमाने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद केली आहे. आम्ही त्याचा भाग आहोत हे खरंच खुप रोमांचक आहे.' 1995 मध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर डीडीएलजे जागतिक सांस्कृतिक फिनोमेनन बनलाय..जुई गडकरी की तेजश्री प्रधान! संपत्तीमध्ये कोण आघाडीवर? नेट वर्थच्या रेसमध्ये सायली की, स्वानंदी, कोण आहे पुढे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.