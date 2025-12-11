Premier

बाप से बेटा सवाई! अक्षय खन्नाच्या धमाकेदार एंट्रीचा डान्स सेम टू सेम वडिलांसारखा, नेटकऱ्यांनी शोधला विनोद खन्नांचा जुना व्हिडिओ

AKSHAYE KHANNA’S VIRAL ENTRY DANCE | VINOD KHANNA’S ICONIC STYLE: धुरंधर सिनेमातील अक्षय खन्नाच्या एंट्री डान्सने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला असून, चाहत्यांनी त्याची स्टेप्स विनोद खन्नांच्या जुन्या व्हिडिओशी तुलना केली आहे.
Apurva Kulkarni
बॉक्स ऑफिसवर अभिनेता रणवीर सिंह याच्या धुरंधर सिनेमाचीच हवा पहायला मिळत आहे. या सिनेमाने अनेक रेकॉर्ड मोडले आहे. सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला असला तरी मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या रणवीरपेक्षा अभिनेता अक्षय खन्नाची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरु आहे. धुरंधरमधील त्यांच्या एन्ट्री डान्सने सगळ्यांना वेडं करुन सोडलंय. सध्या त्यांची सिनेमातील स्टेप्स सोशल मीडियावर ट्रेण्डवर आहे.

Akshaye Khanna

