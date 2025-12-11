बाप से बेटा सवाई! अक्षय खन्नाच्या धमाकेदार एंट्रीचा डान्स सेम टू सेम वडिलांसारखा, नेटकऱ्यांनी शोधला विनोद खन्नांचा जुना व्हिडिओ

बॉक्स ऑफिसवर अभिनेता रणवीर सिंह याच्या धुरंधर सिनेमाचीच हवा पहायला मिळत आहे. या सिनेमाने अनेक रेकॉर्ड मोडले आहे. सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला असला तरी मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या रणवीरपेक्षा अभिनेता अक्षय खन्नाची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरु आहे. धुरंधरमधील त्यांच्या एन्ट्री डान्सने सगळ्यांना वेडं करुन सोडलंय. सध्या त्यांची सिनेमातील स्टेप्स सोशल मीडियावर ट्रेण्डवर आहे. .अक्षय खन्ना या सिनेमात खलनायिकेच्या भूमिकेत आहे. तो या सिनेमात रेहमान डकैतची पात्र साकारत आहे. तो पाकिस्तानी गुन्हेगार आहे. तरीही प्रेक्षकांना त्याचा हटके अंदाज प्रचंड आवडला आहे. नेटकऱ्यांना अक्षय खन्नाचा डान्स पाहून त्याचे वडिल सुपरस्टार विनोद खन्नाच्या डान्सची आठवण झाली आहे. विनोद खन्ना यांच्या डान्सचा जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .विनोद खन्ना याचा चॅरिटी कॉन्सर्टमधील एक व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये विनोद खन्ना यांच्या डान्स स्टेप्स आणि धुरंधरमधील अक्षय खन्नाच्या एंट्री टेप्स सेम टू सेम आहे. यामुळे चाहत्यांनी अक्षयच कौतूक करत म्हटलं की, 'फक्त अभिनय नाहीतर डान्सची शैलीही वारसा हक्कांनी मिळालेली दिसतेय'.सध्या सोशल मीडियावर विनोद खन्ना यांचा जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये विनोद खन्ना आणि अभिनेत्री रेखा एकत्र डान्स करताना पहायला मिळताय. तसंच इम्रान खान, जावेद मियांदाद हे देखील व्हिडिओमध्ये दिसतय..दरम्यान या एन्ट्री डान्सची रंजक गोष्ट म्हणजे हा डान्स स्क्रिप्टेड नव्हता. अक्षयचे सहकलाकार, दानिश पांडोर यांनी सांगितलं की, 'अक्षयनं शूटिंगदरम्यान बहुतेक टेप्स स्वत:हून केल्या होत्या. ज्यामुळे ते एकदम फ्रेंडली वाटलं, आणि ते प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं.'.अण्णा नाईकांची खरी शेवंता पाहिली! माधव अभ्यंकर यांची हटके लव्हस्टोरी, 'तिचा फेसबुकवर फोटो पाहिला आणि...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.