एक 'विग' ठरलं वादाचं कारण! 'दृश्यम 3' नाकारल्याने निर्माते अक्षय खन्नाला नोटीस पाठवणार, टीका करत म्हणाले, 'यश त्याच्या डोक्यात...'

PRODUCER KUMAR MANGAT TO SEND LEGAL NOTICE TO AKSHAYE KHANNA: अभिनेता अक्षय खन्नाने दृश्यम ३ मधून माघार घेतलीय. त्यामुळे निर्मात्यांनी संताप व्यक्त करत त्याला नोटीस पाठवणार असल्याचं सांगितलं.
सध्या अक्षय खन्ना खुप चर्चेत आहे. धुरंधर सिनेमातील रहमान डकैतची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. तसंच त्याने केलेला एन्ट्री डान्स तर सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. रणवीर सिंगपेक्षा सगळीकडे फक्त अक्षय खन्नाचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. परंतु आता अक्षय दृश्यम ३ मुळे चर्चेत आलाय. त्याने आर्थिक कारणासाठी आणि लूकमुळे दृश्यम ३ मधून तडकाफडकी माघार घेतलीय. यामुळे चाहते प्रचंड नाराज झाले.

