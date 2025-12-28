एक 'विग' ठरलं वादाचं कारण! 'दृश्यम 3' नाकारल्याने निर्माते अक्षय खन्नाला नोटीस पाठवणार, टीका करत म्हणाले, 'यश त्याच्या डोक्यात...'

सध्या अक्षय खन्ना खुप चर्चेत आहे. धुरंधर सिनेमातील रहमान डकैतची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. तसंच त्याने केलेला एन्ट्री डान्स तर सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. रणवीर सिंगपेक्षा सगळीकडे फक्त अक्षय खन्नाचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. परंतु आता अक्षय दृश्यम ३ मुळे चर्चेत आलाय. त्याने आर्थिक कारणासाठी आणि लूकमुळे दृश्यम ३ मधून तडकाफडकी माघार घेतलीय. यामुळे चाहते प्रचंड नाराज झाले. .दरम्यान या सगळ्यात दृश्यम ३ चे निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी सुद्धा संताप व्यक्त केला. एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी अक्षय खन्नावर गंभीर आरोप केले आहे. अक्षय वागणं हे बेजबाबदार असल्याचं त्यांनी म्हटलय. तसंच त्याच्या अशा वागण्यासाठी त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. .कुमार पाठक म्हणाले की, 'अक्षयने धुरंधर आणि छावा सिनेमाच्या यशानंतर त्यांचं मानधन २१ कोटी रुपये इतकं केलं होतं. तसंच अक्षयने मागितलेले मानधन देण्यासाठी तयार सुद्धा होतो. त्याला सिनेमाबाबत करारबद्धही करण्यात आलं होतं. परंतु सिनेमामध्ये अक्षय 'विग' वापरण्याचा हट्ट करत होता. जो त्याच्या कास्टला सुट होत नव्हता.'.पुढे बोलताना निर्माते म्हणाले की, 'अक्षय आजूबाजुच्या लोकांना पटवून देत होता की, धुरंधरमधील त्याच्या केसांच्या लूकला प्रेक्षकांच पसंती मिळाली. त्यामुळे त्याला तो लूक पुढे कायम ठेवायचा होता. अक्षयला असं वाटतं की, धुरंधर त्याच्यामुळे चाललाय. परंतु असं काही नाहीय, सिनेमा चालण्याचे अनेक कारणं आहेत. एका व्यक्तीमुळे कधीच कोणता सिनेमा चालत नाही. जर फक्त अक्षयला घेऊन सिनेमा केला तर तो ५० कोटी सुद्धा चालणार नाही.' असा संतापही निर्माते पाठक यांनी व्यक्त केला. .पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'जेव्हा आम्ही अक्षयसोबत सेक्शन ३७५ केला तेव्हा त्याच्याकडे काहीच काम नव्हतं. नंतर आम्ही त्याला सांगितलं की, तुझ्यासाठी खास भूमिका लिहली आहे. त्यावेळी आम्ही चांगले मित्र होते. दर महिन्याला तो आमच्या ऑफिसमध्ये जेवायला येयचा. परंतु आता त्याच्या डोक्यात धुरंधरचं यश गेलीय. शुटिंग सुरु व्हायला केवळ १० दिवस बाकी असताना फक्त केसासाठी त्याने एक मॅसेज केला, आणि सिनेमा सोडल्याचं सांगितलं. तसंच त्याने फोनही उचलणं बंद केलं' असा आरोप निर्मांनी केलाय. .'मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है...' बॅटल ऑफ गलवानचा टीझर आऊट, टीझरमधून बिश्नोई गँगला इशारा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.