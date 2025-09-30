औरंगजेबानंतर आता ‘असुरगुरू शुक्राचार्य’! ‘महाकाली’च्या फर्स्ट लुकमध्ये ओळखता सुद्धा येईना, पोस्टर व्हायरल

फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा यांचा अपकमिंग सिनेमा 'महाकाली'तील अभिनेता अक्षय खन्ना याचा फर्स्ट लूक समोर आलाय. या सिनेमामध्ये अक्षय खन्ना 'असुरगुरु शुक्राचार्याच्या' भुमिकेत पहायला मिळणार आहे. त्याचा लूक पाहून चाहत्यांना 'कल्कि 2898 एडी'मधील अमिताभ बच्चनची आठवण झाली. ज्यामध्ये त्यांनी अश्वत्थामाची भूमिका साकारली होती. .प्रशांत वर्माने 'महाकाली' सिनेमातील अक्षय खन्नाचा फोटो शेअर केलाय. त्यांनी या फोटोवर कॅप्शन देत लिहलं की, 'देवतांच्या छायेत विद्रोहाची प्रखर आग उठली आहे. सादर आहे रहस्यमय #अक्षयखन्ना. #महाकालीच्या शाश्वत 'असुरुगरू शुक्राचार्य' यांच्या रुपात.' सध्या सोशल मीडियावर अक्षय खन्नाच्या या लूकची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय..या पोस्टरमध्ये अक्षय खन्ना लांब भुरकट केसांमध्ये पहायला मिळतय. तसंच अक्षयची दाढी सुद्धा भूरकट रंगाची दिसून येतेय. याच बरोबरच अक्षयचा सीरियस लूक पोस्टरमध्ये पहायला मिळतोय. यावेळी त्यांच्या डोळे चांदी सारखे चमकताना दिसत आहे. तसंच त्यांनी अंगावर काहीतरी पांगरलेलंही पोस्टरमध्ये पहायला मिळतय. .सध्या सोशल मीडियावर या लूकची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होताना पहायला मिळतेय. याआधी देखील अक्षय खन्ना याने छावामध्ये औरंगजेबाची भूमिका साकारली होती. ती सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. आता पुन्हा अक्षय खन्ना एक वेगळ्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता महाकालीच्या चित्रपटाची उत्सुकता लागली आहे ."आम्ही ठरवून एकमेकींना फॉलो करत नाही" दीपिकासोबत भांडणाच्या चर्चांवर फराहचं स्पष्टीकरण ; म्हणाली..."आम्ही ठरवून एकमेकींना फॉलो करत नाही" दीपिकासोबत भांडणाच्या चर्चांवर फराहचं स्पष्टीकरण ; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.