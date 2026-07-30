'मुलीच्या घराबाहेर थांबा' म्हणणं अल्लू अर्जुनला पडलं महाग; 'स्टॉकिंगला प्रोत्साहन' दिल्याचा आरोप करत केलं ट्रोल

ALLU ARJUN VIRAL STATEMENT SPARKS ONLINE BACKLASH: सुपरस्टार अल्लू अर्जुन याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. पुष्पा सिनेमानंतर चाहत्यांमध्ये त्याची क्रेझ प्रचंड वाढली. दरम्यान अशातच अल्लूने हैदराबादमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात चाहत्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्याने विनोदी शैलीत केलेल्या एका वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झालाय. 'स्टॉकिंगला प्रोत्साहन' दिल्याचा आरोप करत त्याला ट्रोल केलं जातय. .काय म्हणाला अल्लू अर्जुन?कार्यक्रमात बोलताना अल्लू अर्जुनने चाहत्यांना सांगितलं की, 'जर तुम्हाला एखादी व्यक्ती आवडत नसेल तर त्याला ट्रोल करण्यात वेळ वाया घालवू नका त्यापेक्षा तुम्हाला आवडणाऱ्या मुलींच्या घराबाहेर जाऊन थांबा. तो हे विनोदी शैलीत म्हणाला होता' परंतु त्याला त्याच्या या वक्तव्यामुळे ट्रोल केलं जातय..अनेक नेटकऱ्यांनी अल्लू अर्जुनचा व्हिडिओ शेअर करत टीका केलीय. अनेकांनी अल्लूने 'स्टॉकिंगला' प्रोत्साहन दिल्याचं म्हटलंय. तर अनेकांनी कमेंट करत प्रसिद्ध व्यक्तींनी नेहमी बोलताना जबाबदारीने वागायला हवं असं म्हणत अल्लू अर्जुनवर टीका केलीय. .दरम्यान, व्हिडिओमध्ये अल्लू अर्जुनचा मूळ उद्देश सोशल मीडियावरील द्वेष आणि ट्रोलिंगपासून दूर राहण्याचा संदेश देण्याचा होता. मात्र, त्याने विनोदाच्या ओघात केलेल्या एका विधानामुळे आता त्याच्यावरच टिका होताना पहायला मिळतेय. .धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत सनी देओलला कोसळलं रडू, 'बंटवारा 1947' सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चवेळी अभिनेता झाला भावूक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.