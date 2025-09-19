50 व्या वर्षी अमीषा पटेल बनली आई, म्हणाली...‘मला क्रिकेट टीम जन्माला घालायची होती पण...’

गदर चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अमीषा पटेल हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. वयाच्या 50 व्या वर्षी देखील अमीषा पटेलने लग्न केलेलं नाही. दरम्यान तिने अनेक बाळांना गुपचूक दत्तक घेण्याबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. तसंच तिने अनेक मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सुद्धा उचलला आहे..अमीषा पटेल हिने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया याच्या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिला लहान मुलं खूप आवडत असल्याचं सांगितलं. ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली की, 'मी लहानपणी माझ्या भाच्या, पुतण्यांचे डायपर बदलत होते. त्यांना खाऊ पिऊ खालत होते. त्यांना झोपवत होते. तेव्हा मी ठरवलं होतं की, माझं लग्न झाल्यास मी क्रिकेट टीम जन्माला घालेल. तेव्हा माझी आई मला म्हणायची की, आधी मुलं जन्माला घालं मग बघू... कारण मुलं जन्माला घालणं आणि आई बननं खुप अवघड असतं. माझा लहान मुलांमध्ये प्रचंड जीव आहे.'.पुढे बोलताना अमिषा म्हणाली की, 'मी नेहमीच अनाथ मुलांबद्दल विचार करत असते. त्यांना नवीन घर मिळालं तर किती चांगलं होईल असा विचार माझ्या डोक्यात येयचा. त्यामुळे मी गुपचूप काही लहान मुलांना दत्तक घेतलं आहे. त्यांना हे सुद्धा माहिती नाही की, त्यांना कोणी दत्तक घेतलं आहे. मी त्यांच्या शिक्षणाचा, आरोग्याचा खर्च उचलला आहे. मी त्याचं प्रत्येक गोष्टीत पालक म्हणून पालन करणार आहे.'.'माझं कोणी बाळ नसल्याने बॅग गोळा करण्याची सवय आहे. लहानपणा पासून मी अनेक बॅग्स गोळा आहेत. फराह खानच्या व्लॉगमध्ये मी माझ्या बॅग्सचं कलेक्शन सुद्धा दाखवलं आहे. माझ्याजवळ जवळपास 300 ते 400 ब्रॅडेड बॅग्स आहेत.' .आर्यन खानला हसण्याचा फोबिया? राघव जुयालने सांगितलं आतली बातमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.