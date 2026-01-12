'महेश मांजरेकरांनी मला सिनेमासाठी विचारलं होतं' अमित ठाकरेंचा मोठा खुलासा, म्हणाले...'पुन्हा शिवाजीराजे भोसलेसाठी....'

Amit Thackeray Reveals Mahesh Manjrekar’s Film Offer: सध्या राज्यात सगळीकडे महापालिका निवडणकीची चर्चा सुरुये. अशातच मुंबई महापालिकेसाठी ठाकरे बंधु एकत्र आल्यानं मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अमित ठाकरे देखील प्रचारात कोणतीही कसर सोडत नाहीय. दरम्यान अशातच निवडणुकीच्या निमित्तानं त्यांनी लोकमतची खास संवाद साधला. यावेळी त्याने अनेक खुलासे केलेत..दरम्यान या मुलाखतीमध्ये अमित ठाकरे यांनी महेश मांजरेकरांकडून एका सिनेमाची ऑफर आल्याचही सांगितलं आहे. अमित ठाकरे यांना 'राजकारण नसतं तर कोणत्या क्षेत्रात जायला आवडलं असतं?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बोलताना अमित ठाकरेंनी खेळात तसंच मनोरंजन क्षेत्रात काहीतरी केलं असतं असं म्हटलं. .याच वेळी बोलताना महेश मांजरेकरांनी त्यांना एका सिनेमाची ऑफर दिल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, 'महेश मांजरेकर सरांनी मला 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या सिनेमासाठी विचारणा केली होती. परंतु राजकारण हे पुर्णवेळ करायचं काम असल्यानं ते सोडून मला काही करता येणं शक्य नव्हतं. कारण दोन्ही क्षेत्र असे आहेत जिथे तुम्हाला 100 टक्के द्यावं लागतं. तिथं इकडे कमी इकडे जास्त देऊन चालत नाही.'.महेश मांजरेकरांचा 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' सिनेमा गेल्यावर्षी प्रदर्शित झालाय. या सिनेमात शेतकरी आत्महत्याच्या मुद्दा प्रमुख उपस्थित करण्यात आला होता. सिनेमात सिद्धार्थ बोडकने यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. तसंच सिनेमात त्रिशा ठोसर, साटी भोयर या बाल कलाकारांसह मंगेश देसाई, नित्याश्री ज्ञानलक्ष्मी कलाकार पहायला मिळाले..Sagar Karande : हास्याच्या रंगमंचावरून बिग बॉसच्या घरात : सागर कारंडे स्पर्धकांना हसवणार की रडवणार ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.