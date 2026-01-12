Premier

'महेश मांजरेकरांनी मला सिनेमासाठी विचारलं होतं' अमित ठाकरेंचा मोठा खुलासा, म्हणाले...'पुन्हा शिवाजीराजे भोसलेसाठी....'

AMIT THACKERAY REVEALS MAHESH MANJREKAR OFFERED HIM A FILM ROLE: अमित ठाकरे यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत मोठा खुलासा केला आहे. दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी आपल्याला चित्रपटासाठी विचारलं होतं, असं त्यांनी सांगितलं.
Amit Thackeray Reveals Mahesh Manjrekar’s Film Offer: सध्या राज्यात सगळीकडे महापालिका निवडणकीची चर्चा सुरुये. अशातच मुंबई महापालिकेसाठी ठाकरे बंधु एकत्र आल्यानं मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अमित ठाकरे देखील प्रचारात कोणतीही कसर सोडत नाहीय. दरम्यान अशातच निवडणुकीच्या निमित्तानं त्यांनी लोकमतची खास संवाद साधला. यावेळी त्याने अनेक खुलासे केलेत.

