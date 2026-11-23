SONY TV FACES LEGAL NOTICE OVER KBC VIDEO: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. 'कौन बनेगा करोडपती' मधील क्विझ शोमुळे नवा वाद निर्माण झालाय. पंजाबमधील संगरुर इथल्या एका वकिलाने अमिताभ बच्चन आणि सोनी टीव्हीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घेऊया....वकिल इंद्रजीत अरोरा यांच्याकडे काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या क्लायंटने KBC चा एक व्हिडिओ आणि काही स्क्रीनशॉट दाखवले. ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन स्पर्धकाला १२.५ लाख रुपयांसाठी एक विचारताना पहायला मिळतात. या प्रश्नात, 'अलीकडे कोणत्या भारतीय राज्यात गुन्हेगारांनी बिनधास्तपणे पोलीस ठाण्यांवर बॉम्ब हल्ले केले?' असा उल्लेख असल्याचं सांगितलं जात आहे..या प्रश्नासाठी उत्तराचे चार पर्याय देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब असे हे पर्याय होते. त्यानंतर स्पर्धकाने 50:50 ही लाइफलाइन वापरली. यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल हे पर्याय बाद झाल्याचे कथित व्हिडीओमध्ये दिसते. त्यानंतर पंजाब हे योग्य उत्तर असल्याचे अमिताभ बच्चन सांगत असल्याचा दावा केला जात आहे.. वकिल इंद्रजीत अरोरा यांनी या प्रश्नावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, हा प्रश्न सामान्य ज्ञानाशी संबंधित नसून पंजाब राज्याची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अशा प्रकारच्या प्रश्नामुळे संपूर्ण राज्याची बदनामी होऊ शकते, असं त्यांनी म्हटलं आहे..बापरे! भर स्टेजवर चाहतीने दिलजीत दोसांझला केलं kiss; पुढच्याच क्षणी सिंगरने असं काही म्हटलं की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.