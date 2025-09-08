'मुंबईत राहून साधं मराठीही बोलता येईना' बिग बी अमिताभने केलं गुगल ट्रान्सलेशन, नेटकऱ्यानं चुक काढत केलं ट्रोल

अमिताभच्या पोस्टमुळे त्यांना का ट्रोल केलं गेलं?1 अमिताभ बच्चनने सोशल मीडियावर मराठी बोलता न येण्याचं कबूल केलं.2 त्यांच्या पोस्टमधील गुगल ट्रान्सलेशन चुकिंमुळे प्रचंड ट्रोल झाले.3 चाहत्यांनी भाषेची चूक सुधारून प्रतिक्रिया दिली आणि मराठी शिकण्याचा सल्ला दिला. .बॉलिवूडमध्ये महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. आज देखील ते तेवढ्याच उत्साहाने प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतात. तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ते नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असतात. त्याच्या अनेक पोस्ट, ब्लॉग सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतात. दरम्यान अशातच आता बिग बींचं एक ट्वीट चर्चेचा विषय ठरलय. या पोस्टमधून त्यांनी मला मराठी बोलता येत नसल्याचं कबूल केलय. .मागच्या काही दिवसांपासून मुंबईत मराठी भाषेवरुन मोठा वाद होताना दिसत आहे. परंतु त्यावेळी बिग बींना कोणीही बोललं नव्हतं. पण आता त्यांच्या मराठी भाषेवरील पोस्टमुळे त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं आहे. कारण त्यांच्या पोस्टमध्ये एक चूक आहे जी नेटकऱ्यांनी ओळखली आहे..अमिताभ बच्चन यांनी काही दिवसापूर्वी लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतलं होतं. त्यावेळी त्यांनी फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'गणपती बाप्पा मोरया... लालबाग च राजा!!'त त्यांच्या या व्याकरणातील चूका चाहत्यांनी लक्षात आणून दिल्या. तसंच त्यांनी चूक सुधारली सुद्धा..अमिताभ बच्चन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केलीय. त्यात त्यांनी लिहलं की, 'कोणतरी मला म्हटलं आणि सांगितलं की, इतकी वर्ष मुंबईत राहूनही तुला मराठी येत नाही. तु मुंबईत राहतोस. हे खरं आहे पण ते शिकण्याचा प्रयत्न कर. हे शिकणे देखील एक सलाम आहे.' असं त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं..एका युझरने टीका करत लिहलं की, 'गुगल ट्रान्सलेशन केलंय. आणि ते चुकीचं भाषांतर झालं आहे. मराठी बोलणं अवघड नाही परंतु ते मनापासून शिकायला पाहिजे.' तसंच दुसरा नेटकरी म्हणाला, 'तुम्ही एवढे मोठे असूनही मराठी नीट बोलत नाही याची खंत वाटते.' असं नेटकऱ्याने म्हटलय..FAQs.अमिताभने मराठी का शिकायची गरज सांगितली?त्यांनी म्हटले की, मुंबईत राहूनही मराठी येणे आवश्यक आहे आणि ते शिकण्याचा प्रयत्न करावा..अमिताभच्या पोस्टमुळे त्यांना का ट्रोल केलं गेलं?त्यांच्या पोस्टमधील भाषांतर चुकिचे असल्यामुळे नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केले..बिग बीने कोणत्या चुकिच्या भाषांतरामुळे टीका सहन केली?त्यांनी ‘गणपती बाप्पा.चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! ‘सैयारा’ आता घरबसल्या पाहता येणार, लवकरच ओटीटीवर प्रदर्शित, कुठे आणि कधी ते जाणून घ्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.