'मुंबईत राहून साधं मराठीही बोलता येईना' बिग बी अमिताभने केलं गुगल ट्रान्सलेशन, नेटकऱ्यानं चुक काढत केलं ट्रोल

AMITABH BACHCHAN TRIGGERED TROLLS FOR GOOGLE TRANSLATION OF MARATHI: अमिताभ बच्चनने सोशल मीडियावर मराठी बोलता येत नसल्याचं कबूल केलं आणि त्याच्या गुगल ट्रान्सलेशनच्या चुकिच्या पोस्टमुळे प्रचंड ट्रोल झाले. चाहत्यांनी भाषेची चूक ओळखून प्रतिक्रिया दिली आणि मराठी शिकण्याचा सल्ला दिला.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

अमिताभच्या पोस्टमुळे त्यांना का ट्रोल केलं गेलं?1 अमिताभ बच्चनने सोशल मीडियावर मराठी बोलता न येण्याचं कबूल केलं.

2 त्यांच्या पोस्टमधील गुगल ट्रान्सलेशन चुकिंमुळे प्रचंड ट्रोल झाले.

3 चाहत्यांनी भाषेची चूक सुधारून प्रतिक्रिया दिली आणि मराठी शिकण्याचा सल्ला दिला.

marathi
Facebook
Actor
Marathi Language
trolled
trollers
Entertainment news
Amitabh Bacchan
Amitabh Bachchan

