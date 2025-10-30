बिग बींनी केलं नातू अगस्त्यचं कौतूक, 'इक्किस'चा ट्रेलर पाहून आजोबा झाले भावूक, नातवासाठी पोस्ट लिहिल म्हणाले...'तु जेव्हा मला...'

Bollywood News: बॉलिवूडमधील सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांना मनात स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यानंतर मुलगा अभिषेक बच्चनने सुद्धा त्याच्या अस्तित्व निर्माण केलं. आता त्यात बिग बींची तिसरी पिढी मोठ्या पडद्यावर जादू करताना दिसतेय. अमिताभ बच्चन यांची मुलगी श्वेता बच्चन नंदा हिचा मुलगा अगस्त्यने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर नुसती अगस्त्यची चर्चा होताना पहायला मिळतेय..अगस्त्य 'इक्किस' सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला लवकरच येणार आहे. दरम्यान या सिनेमाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून या सिनेमातील अगस्त्यच्या कामाचं कौतूक होताना पहायला मिळतय. त्याचबरोबर अगस्त्यसोबत अक्षय कुमारची भाची सिमर सुद्धा पहायला मिळतेय. 'आजोबांच्या पावलावर पाऊल ठेवलं ' असं म्हणत नेटकरी अगस्त्यचं कौतूक करताना पहायला मिळताय..दरम्यान या सगळ्यात अमिताभ बच्चन यांची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या पोस्टमध्ये ते नातवासाठी भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यांनी नातवासाठी एक हृदयस्पर्शी पोस्ट चाहत्यांसोबत शेअर केलीय. पोस्टमध्ये बिग बींनी लिहलं की, 'अगस्त्य! तु जन्माला आलास तेव्हा माझ्या हाताने तुला घट्ट धरुन ठेवले होते. काही महिन्यांचा झाल्यानंतर तु तुझ्या नाजूक बोटांनी माझ्या दाढीशी खेळायचा. पण आज तु जगभरात चमकतोय. तु खरंच खुप खास आहेस. माझ्या प्रार्थना आणि अशिर्वाद नेहमी तुझ्या सोबत आहे. असाच काम कर आणि आपल्या कुटुंबाचा अभिमान वाढवत राहा.'.श्रीराम राघव यांनी दिग्दर्शित केलेला इक्किस हा सिनेमा 1971 च्या भारत पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे. यामध्ये 21 वर्षीय लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांची शौर्यगाथा या सिनेमामध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामध्ये लेफ्टनंट अरुणची भूमिका अगस्त्यने साकारली आहे. दरम्यान या सिनेमात अगस्त्यसोबत अभिनेते धर्मेंद्र, आदिशी कपूर, आणि सिकंदर खेर मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .'रात गई बात गई' ट्विकल खन्ना तिच्या अजब वक्तव्यामुळे ट्रोल, म्हणाली...'शारीरिक धोका इतका त्रासदायक नसतो' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.