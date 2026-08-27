अमिताभ बच्चन यांनी वयाच्या 83 व्या वर्षी भात खाणं सोडलं; खरंच वयानुसार Rice बंद करणं फायदेशीर आहे?

IS GIVING UP RICE HEALTHY FOR OLDER ADULTS: बॉलिवूडचा महानायक अमिताभ बच्चन त्यांच्या फिटनेससाठी ओळखले जातात. इतकं वय होऊनही आज ते एकदम फीट आहेत. अशातच आता 'कौन बनेगा करोडपती'च्या मंचावर अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या आहाराबद्दल तसंच सवयींबद्दल सांगितलंय. वयाच्या ८३व्या वर्षी त्यांनी 'भात खाणं सोडलं असून खीरही खाणं बंद केलं' असल्याचं ते म्हणालेत. .अमिताभ बच्चन यांनी सांगितलं की, 'त्यांनी आणि जया बच्चन यांनी खीर आणि भात दोन्ही खाणं सोडलं आहे. त्यामुळे जया बच्चन त्यांच्यासाठी खास आंब्याची खीर बनवतात. तसंच यावेळी त्यांनी फिट राहण्यासाठी योग्य आहार घेणं गरजेचं असल्याचंही म्हटलं. परंतु खरंच वय वाढल्यानंतर भात पूर्णपणे बंद करणं खरंच गरजेचं आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. .वय वाढल्यानंतर भात बंद करणं गरजेचं असतं?डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, वय वाढलं म्हणून भात बंदच केला पाहिजे असं नाही. आरोग्यदायी आहाराचा विचार करताना भात बंद करण्यापेक्षा त्याच्या जागी काय खाल्लं जातं हे महत्त्वाचं आहे. अमिताभ बच्चन यांनी वैयक्तिक आवड म्हणून भात खाणं बंद केलं. परंतु त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनी भात बंदच केला पाहिजे असं नाही. .पांढरा भात हा रिफाइंड कार्बोहायड्रेटचा स्त्रोत आहे. त्यामुळे तो शरीरात पचतो. परंतु त्या भातासोबत पुरेसं प्रोटीन, फायबर किंवा भाज्या नसतील तर जेवणानंतर रक्तातील साखर वाढू शकते असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. .‘I Love My बायको! रितेश असं बोलला तरी जेनिलिया रुसली, दोघांचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.