'त्याने मला सेटवर...' अमृता सुभाषने सांगितलं, 'रणवीर सिंह सेटवर कसा असायचा?' म्हणाली.....

AMRUTA SUBHASH RECALLS DEEP CONVERSATIONS WITH RANVEER: मराठीसह हिंदी कलाविश्वात आपला ठसा उमटवणारी अभिनेत्री अमृता सुभाष हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं होतं. गली बॉय सिनेमातील भूमिकेसाठी तिला फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. या सिनेमात अमृतानं रणवीर सिंहच्या आईची भूमिका साकारली होती. .दरम्यान अशातच अमृताने भार्गवी चिरमुलेच्या पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत रणवीरसोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केला. तिला विचारण्यात आलं की,'रणवीरसोबत काम करण्याचा अनुभव तुझा कसा होता?' त्यावर तिने सांगितलं की, 'तो खऱ्या आयुष्यात फार वेगळा आहे. अनेक मोठ्या अभिनेत्यांना बाहेरच्या जगात तसं राहवं लागतं. तो सेटवर पुर्णवेळ शांत असायचा. जेव्हा मी त्याला प्रत्यक्षात पाहिलं तेव्हा तो पुर्णपणे वेगळा होता. तो त्याच्या पात्राचा अभ्यास करत होता. तो तसाच सेटवर फिरायचा.'.'अनेक वेळा मी आणि रणवीर सेटवर चर्चा करायचो. त्यानं मला विचारलं होतं, 'रमन राघव'मधल्या भूमिकेसाठी तुम्ही कशी तयारी केली? त्यानंतर आम्ही बराच वेळ चर्चा गेली. तेव्हा त्याने पद्मावतमध्ये खिलजीची भूमिका केली होती. तशा पात्रावर आम्ही चर्चा करायचो. शक्यतो असे वेगवेगळे विषय असायचे.' .'गली बॉयमध्ये माझ्या धाकट्या मुलाची भूमिका स्वर कांबळेनी साकारली होती. ते सतत म्हणायचा. मला मोठं होऊन रणवीर सारखं व्हायचं. त्यावेळी रणवीर देखील त्याला बरेच गोष्टी समजून सांगायचा. 'तुला माझ्यासारखं व्हायचं असेल तर थिएटर कर वगैरे' असे चांगले सल्ले सहकलाकरांना द्यायचा. मला रणवीरचा स्वभाव खूप भावला' असंही ती म्हणाली. .रणवीरकडून एकदा मला खास गोष्ट शिकायला मिळाली ती म्हणजे 'एनर्जी योग्य ठिकाणी कशी वापरायची.'एकदा मी एका सीनंतर प्रचंड थकले होते. त्यावेळी मा सारखं मी दमले असं म्हणत होते. त्यावेळी रणवीर माझ्याजवळ येत म्हणाला, 'तुम्ही अजिबात थकलेल्या नाहीत. हा सगळा डोक्याचा खेळ आहे. मनात सकारात्मक विचार करा. त्याने सांगितलेली ही गोष्ट मी कधीच विसरणार नाही' असं म्हणत तिने रणवीरचं कौतूक केल.