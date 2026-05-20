'आमचं लग्न 30 मिनिटातच झालं होतं' अनिल कपूर यांनी सांगितला लग्नाचा किस्सा, म्हणाले...'ना हनीमून ना...'

ANIL KAPOOR REVEALS SIMPLE 30 MINUTE WEDDING: अनिल कपूर हे बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. ९० च्या दशकामध्ये त्यांच्या सिनेमाची खूप चर्चा रंगायची. आजही अनिल कपूर वेगवेगळ्या भूमिकेमध्ये पहायला मिळतात. करिअरसोबतच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची सुद्धा बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. नुकतेच त्यांच्या लग्नाला ४२ वर्ष पूर्ण झाले आहे. यानिमित्त अनील कपूर यांनी सुनीता कपूरसोबत एक फोटो शेअर केलाय. .अनिल कपूर यांनी पत्नीसोबतचा फोटो पोस्ट करत त्याला एक खास कॅप्शन सुद्धा दिलं आहे. त्यांनी लिहलं की, '४२ वर्षांचं लग्न आणि ५३ वर्षांचा सहवास. प्रत्येक वर्ष नवीन आठवण देऊन गेलय. आमचं लग्न अगदी साधेपणानं झालय. फक्त ३० मिनिटांमध्ये आमचं लग्न उरकलं होतं. ना कोणता सोहळा, ना कोणता हनिमून. लग्नाला फक्त दोघांचे आई वडिल आणि काही जवळचे लोक उपस्थित होते. हा प्रवास ५३ वर्षांपर्यंत जाईल असं कधी वाटलं नाही.'.पुढे अनिल कपूर यांनी लहिलं की, 'असं म्हणलं जातं की, लग्नाची गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात. आमची गाठ खरोखरच स्वर्गात बांधली गेली आहे. आम्ही आताही सोबत आहोत आणि पुढेही सोबत राहू. तुझ्यामुळे सगळं वेवस्थित सुरु आहे. करिअरमध्ये मी अनेक धोके स्वीकारले कारण मला माहिती होत तु नेहमी माझ्यासोबत राहून मला सांभाळशील. तु मला निवडलस त्यासाठी खूप धन्यवाद.' असं म्हणत त्यांनी पत्नीला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात..अनिल कपूर नेहमीच त्यांच्या पत्नीचं कौतूक करतात. अनेक वेळा ते सुनीता कपूर यांच्याबद्दल कृतज्ञता सुद्धा व्यक्त केरतात. 'सुनीता माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी ताकद आहे' असं सुद्धा त्यांनी एकदा म्हटलं होतं. सध्या त्याची ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .'मी अनिल कपूरसारख्या माणसासोबत कधीच लग्न करणार नाही' असं का म्हणाली होती माधूरी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.