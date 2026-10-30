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राजेश खन्नांसोबतचं लिव्ह-इन म्हणजे लग्नच! 3BHK फ्लॅटसह अनिता अडवाणींच्या 'या' मागण्या; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका

ANITA ADVANI SEEKS WIDOW STATUS OF RAJESH KHANNA: राजेश खन्ना यांच्यासोबतचं नातं लग्नासारखं होतं, असा दावा करत अनिता अडवाणी यांनी विधवेचा दर्जा आणि ३ बीएचके फ्लॅटची मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका ऐकण्यास नकार दिला.
RAJESH KHANNA AND ANITA ADVANI

RAJESH KHANNA AND ANITA ADVANI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUPREME COURT REJECTS ANITA ADVANI'S PLEA: दिवंगत अभिनेते राजेश खन्ना आणि अभिनेत्री अनिता अडवाणी यांच्या नात्याचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. 'राजेश खन्नासोबतचं आपलं नातं लग्नासारखं होतं, त्याबाबत मान्यता मिळावी' यासाठी अनिता अडवाणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसच यावेळी त्यांनी ३बीएचकेची मागणी सुद्धा केली होती. परंतु न्यायलायने याचिका ऐकण्यास नकार दिलाय. या याचिकेत सुनावणी घेण्यासारखं कोणतही कारण नसल्याचं न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी म्हटलय. तसेच या याचिकेला 'लक्झरी लिटिगेशन' असं संबोधलं.

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