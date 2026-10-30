राजेश खन्नांसोबतचं लिव्ह-इन म्हणजे लग्नच! 3BHK फ्लॅटसह अनिता अडवाणींच्या 'या' मागण्या; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका

SUPREME COURT REJECTS ANITA ADVANI'S PLEA: दिवंगत अभिनेते राजेश खन्ना आणि अभिनेत्री अनिता अडवाणी यांच्या नात्याचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. 'राजेश खन्नासोबतचं आपलं नातं लग्नासारखं होतं, त्याबाबत मान्यता मिळावी' यासाठी अनिता अडवाणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसच यावेळी त्यांनी ३बीएचकेची मागणी सुद्धा केली होती. परंतु न्यायलायने याचिका ऐकण्यास नकार दिलाय. या याचिकेत सुनावणी घेण्यासारखं कोणतही कारण नसल्याचं न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी म्हटलय. तसेच या याचिकेला 'लक्झरी लिटिगेशन' असं संबोधलं..'मी आणि राजेश खन्ना अनेक वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होतो. तसंच आमच्यात लग्नासारखं नातं होतं. त्यामुळे मला राजेश खन्ना यांच्या विधवेचा दर्शा मिळावा' अशी मागणी अनिता अडवाणी यांनी केली होती. त्यांनी २०१५ मध्ये हा खटला दाखल केला होता. या खटल्यात राजेश खन्ना यांच्या पत्नी डिंपल कपाडिया, मुली ट्विंकल खन्ना आणि रिंकी खन्ना तसेच जावई राजीव भाटिया यांना प्रतिवादी करण्यात आलं होतं..त्यांनी दाव्यात म्हटलं होतं की, 'मी आणि राजेश खन्ना अनेक वर्ष एकत्र लग्न झालेल्या जोडप्यासारखे राहत होतो. पती-पत्नीच्या नात्याप्रमाणे आम्ही एकमेकांचा आदर करायचो. सण-उत्सव सुद्धा आम्ही एकत्र साजरे केले आहेत.'.न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडिया यांचा विवाह कायदेशीररीत्या संपुष्टात आलेला नव्हता. त्यामुळे अनिता अडवाणी यांच्यासोबतच्या नात्याला लग्नासारखं नातं म्हणून मान्यता देण्याच्या अटी पूर्ण होत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना राजेश खन्ना यांच्या विधवेचा दर्जा देण्याची मागणीही न्यायालयाने मान्य केली नाही..सारा अली खानने घेतलं केदारनाथ मंदिरात दर्शन, मौलाना संतापले, म्हणाले...“तिने हराम गोष्टी केल्या…” \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.